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एक गर्लफ्रेंड के दो आशिक, दोनों प्रेमी गुंडे लेकर भिड़े, बीचबचाव करने वाले स्टूडेंट का मर्डर

जबलपुर में प्रेमप्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच खूनखराबा. नाबालिग छात्र की हत्या के आरोप में दो युवक गिरफ्तार,.

Jabalpur Minor student murder
दो पक्षों में मारधाड़, बीचबचाव करने वाले नाबालिग का मर्डर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:12 AM IST

4 Min Read
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जबलपुर : शहर के मदनमहल इलाके में शुक्रवार देर रात हुई नाबालिग की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. प्रेमप्रसंग में दो युवकों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान बीचबचाव करने वाले नाबालिग की हत्या. नाबालिग का विवाद से कोई लेना-देना ही नहीं था. दोनों पक्षों के बीच मारधाड़ का सीसीटीवी वीडियो देखकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

युवक ब्रेकअप के बाद भी युवती के पीछे पड़ा

घमापुर के लाल मिट्टी क्षेत्र के रहने वाले 22 वर्षीय क्रिश कुमार का 20 साल की युवती से दो साल से अफेयर था. कुछ दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप के बाद युवती की सोशल मीडिया के जरिए बेदी नगर निवासी यशराज से दोस्ती से हुई. दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी. फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए. जब क्रिश को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में तमतमा गया. उसने युवती से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने बात करने से इनकार कर दिया.

सीएसपी गढ़ा आशीष जैन (ETV BHARAT)

युवती ने पहले प्रेमी से बात करनी बंद की

दोनों के बीच रिश्ता तनावपूर्ण हो गया. नवरात्रि के बाद शुक्रवार को युवती गौरीघाट जवारे विसर्जन जुलूस में गई थी. इसकी लोकेशन क्रिश को लग गई. क्रिश ने इस बार आमने-सामने बात करने की कोशिश की. क्रिश भी वहां पहुंच गया पर युवती ने इस बार भी बात करने से साफ इंकार कर दिया और बोली कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है. क्रिश के वहां आने की बात युवती ने यशराज को बताई और बोला कि क्रिश उसे लगातार परेशान कर रहा है.

दोनों आशिकों के बीच बहस के बाद विवाद

शुक्रवार रात करीब 8 बजे यशराज ने क्रिश को फोन कर लडकी से संपर्क साधने से मना करते हुए चेतावनी दी. फोन पर यशराज ने क्रिश कुमार से धमकी भरे लहजे में कहा "वो पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी, अब तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है. वह अब मेरी गर्लफ्रेंड है, तूने दोबारा उसे परेशान किया तो ठीक नहीं होगा." इस पर क्रिश भी गुस्से में तमतमा गया और कहा "तू कौन होता है, यह बोलने वाला कि वह किसकी गर्लफ्रेंड है. तू अपने काम से काम रख और मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है."

बीचबचाव करने पर नाबालिग पर चाकुओं से हमला

इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई और दोनों ने एक-दूसरे को सबक सिखाने की धमकी दी. देर रात करीब साढ़े 11 बजे मदनमहल स्थित दशमेश द्वार पर दोनों पक्ष आमने-सामने आए. दोनों अपने-अपने समर्थक गुंडे साथ ले आए. विवाद शुरू तो दोनों पक्षों ने हथियार निकाल आए. विवाद के दौरान 17 वर्षीय नाबालिग बीच-बचाव करने आया. इसी दौरान यशराज पक्ष के लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. नाबालिग के सीने पर दो वार किए गए. उसके गिरने के बाद उस पर पत्थर भी फेंके कर मारा भी गया.

मारपीट में दो अन्य युवक भी घायल

कुछ लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना में अंशराज सहित दो युवक भी घायल हुए, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है. पुलिस ने मामले में यशराज और अंशराज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्रिश कुमार सहित अन्य आरोपी फरार हैं. उनकी तलाश जारी है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी

सीएसपी गढ़ा आशीष जैन के अनुसार “नाबालिग 10वीं कक्षा का छात्र था. विवाद वाले दिन वह क्रिश कुमार के साथ मौके पर गया था. जब विवाद शुरू तब उसने बीचबचाव करने की कोशिश की पर लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिस कारण वह घायल हो गया और दम तोड़ दिया. दोनों पक्षों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यशराज और अंशराज को गिरफ्तार किया है, जबकि क्रिश समेत अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है.”

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