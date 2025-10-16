ETV Bharat / state

दृष्टिबाधितों की दिवाली: मन की आंखों से देखते हैं रोशनी, तपन एहसास कराती है दीपक के जलने का

मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद नेत्रहीन स्कूल में बच्चे मनाते हैं अनोखी दिवाली, दिये की तपन महसूस कराती है दीवाली.

Blind Girls High School
नेत्रीहीन लोगों के लिए ज्योती बना एहसास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 4:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है. भारत के साथ विदेश में भी सामान्य तौर पर ज्यादातर लोग एक ही तरीके से दिवाली मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की दिवाली बिल्कुल अलग होती है. दरअसल, जबलपुर में बड़ी तादाद में दृष्टिबाधित लोग रहते हैं. यहां नेत्रहीनों का एक स्कूल है. जहां हॉस्टल में उनके दिवाली मनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है. जानिए आखिर जो रोशनी देख नहीं पाते वे रोशनी को कैसे महसूस करता हैं.

दृष्टिबाधित कैसे मनाते हैं दिवाली

दीपावली रोशनी का त्यौहार है. अमावस्या की रात में अंधकार खत्म करने के लिए दिए और पटाखे जलाए जाते हैं, घरों में रंगीन रोशनियां की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि जो लोग देख नहीं पाते वे रोशनी का त्योहार मनाते कैसे होंगे. जबलपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज छात्रावास हैं. यहां जबलपुर सहित आसपास के जिलों के सैकड़ों दृष्टिबाधित लोग रहते हैं. ये सभी लोग अपने तीज त्यौहार भी एक साथ मनाते हैं.

राम आएंगे तो दिवाली मनाएंगे (ETV Bharat)

दूसरों की जिंदगी कर रहे रोशन

सतीश कुमार बर्मन भेड़ाघाट में रहते हैं. वह 100 प्रतिशत दृष्टिहीन हैं, उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता बचपन से ही उनकी आंखें नहीं थीं. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया. उन्होंने जबलपुर के ब्लाइंड स्कूल से कॉलेज तक B.Ed की पढ़ाई की. फिलहाल वे जबलपुर के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाते हैं.

दिये की तपन से पूरी होती है दिवाली

सतीश बर्मन बताते हैं कि "दिवाली उनके लिए भी खुशियों का त्यौहार है भले ही वह देख नहीं पाते हैं, लेकिन दिये जलाते हैं. रोशनी को देख नहीं सकते इसलिए वह अपने हाथों को दिये के पास ले जाते हैं. दिये की तपन महसूस होने से वे समझ जाते हैं कि दिया जल गया है. यही पल उन्हें दिवाली का एहसास कराता है."

बुद्धि के लिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा

जबलपुर के नेपियर टाउन में मौजूद ब्लाइंड स्कूल में शिक्षक किरण इनवाति ने बताया कि "वह परंपरागत तरीके से दिवाली मनाती हैं. ईश्वर ने उन्हें आंखें नहीं दी हैं, लेकिन वे पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं. वह मानती हैं कि बुद्धि के लिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा करना जरूरी है. जीवन में लक्ष्मी का होना भी जरूरी है. वे रोशनी को मां की आंखों से देखती हैं. वह पटाखे भी चलाती हैं, हालांकि उनके पटाखे बहुत छोटे होते हैं. इन सब के बावजूद वह पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाती हैं."

अच्छी-अच्छी मिठाइयां मिलने की उम्मीद

मंडला निवासी संरचना मसराम करीब 11 सालों से जबलपुर के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रही हैं. उन्होंने तय किया है कि 20 साल तक दिवाली पर घर नहीं जाएंगी, बल्कि अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में ही दिवाली मनाएंगी. संरचना ने बताया कि "विषम सफाई करेगी उसके बाद पूजा पाठ करेंगे. आखिर में पटाखे चलाएंगे. हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा मजा दिवाली में मिठाइयां खाने में आता है. उन्हें उम्मीद है कि इस दिवाली में उन्हें अच्छी-अच्छी मिठाइयां मिलेंगी."

दिवाली में घर नहीं जाने का फैसला

ब्लाइंड स्कूल में हमारी मुलाकात खुशी और रोशनी नामक छात्रा से हुई. इन दोनों का घर जबलपुर से बहुत करीब है. हालांकि, यहां कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनका घर जबलपुर में ही है. लेकिन सभी लोग दिवाली में अपने घर जाने की बजाय हॉस्टल में ही पर्व मनाएंगी. किसी ने हमें खुलकर यह तो नहीं बताया कि उन्हें खुद के घर में तकलीफ होती है या नहीं. लेकिन उन्होंने यह जरूर एहसास कराया कि हॉस्टल में वे अपने साथियों के साथ ज्यादा बेहतर जीवन जी रही हैं.

राम आएंगे तो दिवाली मनाएंगे

यहां दृष्टिबाधित बच्चे किसी चीज को देख नहीं पाते हैं, लेकिन लगातार अभ्यास की वजह से बहुत अच्छा गाते हैं. सामान्य परिवारों की दिवाली में गीत-संगीत नहीं होता है, लेकिन इनकी दिवाली बिना गीतों के पूरी नहीं होती. इन लोगों को सबसे पसंदीदा गीत है "राम आएंगे तो दिवाली मनाएंगे."

TAGGED:

DIWALI 2025
BLIND PEOPLE CELEBRATING DIWALI
JABALPUR NEWS
BLIND GIRLS HIGH SCHOOL
JABALPUR BLIND SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ग्वालियर में बच्चों के एजीथ्रोमिसिन सिरप में कीड़े!, जिला अस्पताल में हो रहा था वितरण, बोतलें जब्त

ओरछा को हेलीकॉप्टर योजना की सौगात, निवाड़ी में 3500 करोड़ से बनेगा का स्टील प्लांट

इंदौर में किन्नर बदसलूकी से आहत, उठाया सामूहिक जानलेवा कदम, दर्जनों किन्नर हॉस्पिटल में भर्ती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.