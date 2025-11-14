बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर मध्य प्रदेश में जश्न, BJP नेता ने बांटा लिट्टी चोखा
जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे. बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने एनडीए की प्रचंड जीत पर लिट्टी चोखा बांटकर जश्न मनाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 5:49 PM IST
जबलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं. भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है. जबलपुर मध्य से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिलाष पांडे ने अपने साथियों के साथ लिट्टी चोखा बनाकर जीत का जश्न मनाया है. उनका कहना है कि "बिहार की जनता ने कांग्रेस और तेजस्वी को नकार कर यह बता दिया है कि जनता विकास को पसंद करती है अराजकता और भय को नहीं."
एनडीए की जीत पर अनोखा जश्न
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है. इस जीत का जश्न केवल बिहार में ही नहीं, देश के कोने-कोने में भाजपा के कार्यकर्ता मना रहा है. पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं. साथ ढोल और नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरक रहे हैं. इसी क्रम में जबलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाया है. इस मौके पर विधायक अभिलाष पांडे ने बिहार के लोकप्रिय भोजन लिट्टी चोखा बनवाया और जनता में बांटा है.
कांग्रेस-राजद का सूपड़ा साफ
जबलपुर की मध्य विधानसभा से विधायक अभिलाष पांडे ने बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की जीत पर बिहार के लोगों को बधाई दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के साथ जो भी गया उसका सूपड़ा साफ हो गया. यह एक बार फिर बिहार के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है." अभिलाष पांडे का कहना है कि "अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर कोड है कि every successful person give result and every Unsuccessful people give reason..."
- बिहार चुनाव नतीजों पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, थोड़ी देर में शुरू होगा EVM और वोट चोरी का रोना
- सीएम मोहन यादव का तंज, कहा- बिहार चुनाव परिणाम कांग्रेस और उसके अलायंस को सबक
'हार के बहाने ढूंढ रही कांग्रेस'
विधायक अभिलाष का कहना है कि "बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ इसी तरह हो गई है कि वह अब हार के रीजन तलाश कर रही है. बिहार चुनाव के रिजल्ट ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में नया जोश भर दिया है." वहीं महागठबंधन को इस चुनावी मुकाबले में जोरदार झटका लगा है. अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 पार करता नजर आ रहा है. वहीं, महागठबंधन 30 सीटों पर सिमटता दिख रहा है.