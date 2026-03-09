ETV Bharat / state

जमीन से लेकर टेक्नोलॉजी तक एक्टिव होंगे BJP कार्यकर्ता, ट्रेनिंग देने पहुंचे मोहन यादव और राजेंद्र शुक्ल

जबलपुर में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग ( ETV Bharat )

प्रशिक्षण वर्ग में महाकौशल और बघेलखंड से 400 कार्यकर्ता जबलपुर पहुंचे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीते दिनों 8 अलग-अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था और उनकी ट्रेनिंग दिल्ली-मुंबई में हुई थी. पार्टी इन विषयों पर अंतिम कार्यकर्ता को भी प्रशिक्षित करना चाहती है. इसलिए जबलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 रखा गया है. इस कार्यशाला में चार संभागों के 19 जिलों के 400 कार्यकर्ता जबलपुर पहुंचे हैं. इनमें ज्यादातर सदस्य वरिष्ठ हैं. बीजेपी के जिला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, विधायक और सांसद जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हैं.

जबलपुर: बीजेपी में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं. भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखना चाहती है, तभी एआई यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए मुद्दों पर ट्रेंड करने के जबलपुर में एक बड़ा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया. हालांकि इसमें एआई और सोशल मीडिया के साथ दूसरे साथ मुद्दे भी हैं, जिनमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार के काम और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है.

वैचारिक अधिष्ठान, कार्यकर्ता व कार्यपदत्ती

भाजपा का इतिहास, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की योजनाएं, बूथ प्रबंधन एवं मन की बात, सोशल मीडिया और AI इसके साथ ही कार्य विस्तार.

8 नेताओं को किया गया प्रशिक्षित

इन्हीं आठ विषयों पर बीजेपी के 8 नेताओं को प्रशिक्षित किया गया है. यह सभी जबलपुर के महाअभियान में मास्टर ट्रेनिंग की भूमिका निभा रहे हैं. 8 अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग वक्ता हैं. राजेंद्र शुक्ला, लोकेंद्र पाराशर, राव उदय प्रताप सिंह, पंकज जोशी, पंकज चतुर्वेदी, सुयश त्यागी, अभिलाष पांडे व डॉ नितेश शर्मा अलग-अलग मुद्दों पर इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं.

बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग (ETV Bharat)

AI सहित कई मुद्दे, सीएम बोले-पार्टी करेंगे मजबूत

इस आयोजन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचे. उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी हैं. सीएम मोहन यादव का कहना है कि "बीजेपी प्रशिक्षण के आधार पर ही अपना विस्तार कर सकती है. इन नए मुद्दों पर प्रशिक्षित होने के बाद कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत कर सकेंगे." उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि "ऐसे प्रशिक्षण से बीजेपी मजबूत होती है. हम एक एजेंट को लेकर काम कर रहे हैं और हमें अपना एजेंडा मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण की लगातार जरूरत होती है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उसी से जुड़ा हुआ है.

बीजेपी के ज्यादातर विषय पुराने हैं, लेकिन AI और सोशल मीडिया को नए सिरे से शामिल किया गया है. राजनीति में AI का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है. कार्यकर्ता इसका उपयोग कैसे करें, इसी बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.