ETV Bharat / state

जबलपुर में भाजपा मंत्री और विधायक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता

जबलपुर में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे और मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, आमजन रहे गायब. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR BJP TIRANGA YATRA
जबलपुर में भाजपा का भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत दो तिरंगा यात्राएं निकालीं. इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए. लेकिन इसमें आम आदमियों की सहभागिता बहुत कम नजर आई. जबलपुर में अब तक जितनी भी तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं, वे केवल भारतीय जनता पार्टी का आयोजन ही नजर आईं.

जबलपुर में दो स्थानों पर तिरंगा यात्रा

मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में जबलपुर के गोरखपुर में आजाद भगत सिंह चौक से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य चौक तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान राकेश सिंह के साथ जबलपुर की पश्चिम विधानसभा के लगभग 1000 लोग यात्रा में शामिल हुए. सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर जमकर देशभक्ति के नारे लगाए.

जबलपुर में भाजपा मंत्री और विधायक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

राष्ट्रभक्ति का संदेश

राकेश सिंह का कहना है कि तिरंगा ही एक ऐसा प्रतीक है, जिसकी वजह से पूरा देश एक है. भारत में अलग-अलग जाति, धर्म और मान्यताओं के लोग रहते हैं. जो विभिन्न प्रकार की बोली बोलते हैं, लेकिन सभी तिरंगे के सम्मान को लेकर एक हैं. इसीलिए हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है. ताकि लोगों में अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति और देश के प्रति आदर सम्मान बना रहे. इस मौके पर हम न केवल तिरंगे को सम्मान देते हैं बल्कि उन शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से यह देश स्वतंत्र हुआ था.

MLA Abhilash Pandey
जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह के अगुवाई में तिरंगा रैली (ETV Bharat)

तिरंगा से देश सबसे पहले का एहसास

जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा में भी विधायक अभिलाष पांडे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इसमें थर्ड जेंडर के लोग भी शामिल हुए. अभिलाष पांडे का कहना है कि तिरंगा यात्रा हमें इस बात की याद दिलाती है कि देश सबसे पहले है, बाकी सारी बातें उसके बाद हैं.

Minister Rakesh Singh
बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जबलपुर की तिरंगा यात्राएं ऐतिहासिक रही हैं, यहां 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह हुआ था. इस दौरान अंग्रेजों के विरोध के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जबलपुर के टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया था. कई आंदोलन में कई स्वतंत्रता सेनानी घायल भी हुए थे. इसलिए जबलपुर के कावनिया गेट के पास रहने वाले लोगों के पास झंडा सत्याग्रह से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं.

TAGGED:

PM NARENDRE MODI
BJP WORKERS TIRANGA YATRA IN MP
MINISTER RAKESH SINGH
MLA ABHILASH PANDEY
JABALPUR BJP TIRANGA YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.