बीजेपी नेता आमरण अनशन पर, सिहोरा के बाद अब स्लीमनाबाद को भी जिला बनाने की मांग

जबलपुर जिले की तहसील सिहोरा और कटनी जिले की तहसील स्लीमनाबाद के लोग इन दिनों आंदोलन पर.

JABALPUR BJP LEADER HUNGER STRIKE
स्लीमनाबाद को भी जिला बनाओ, कमिश्नर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
जबलपुर : सिहोरा को जिला बनाने की मांग के साथ ही अब स्लीमनाबाद को भी जिला बनाने के लिए लोग आंदोलन की राह पर हैं. इन लोगों का कहना है कि बड़े शहरों की वजह से उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि ये दोनों ही क्षेत्र खदानों की वजह से सरकार को भरपूर राजस्व दे रहे हैं. सिहोरा में कई लोग अनशन कर रहे हैं.

कमिश्नर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

स्लीमनाबाद के लोगों ने जबलपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. स्लीमनाबाद तहसील के लगभग 100 लोग जबलपुर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. इन लोगों की मांग है कि स्लीमनाबाद को जिला बनाया जाए. संतोष सिंह राजपूत का कहना है "स्लीमनाबाद कटनी जिले की तहसील है. हम जिला मुख्यालय से काफी दूर हैं. इस वजह से स्लीमनाबाद का विकास नहीं हो पा रहा है. छोटे-छोटे से कामों के लिए हमें कटनी जाना पड़ता है. स्लीमनाबाद पूरे भारत में अपनी खदानों की वजह से जाना जाता है. यहां पर आयरन और बॉक्साइट मार्बल की कई खदानें हैं."

अब स्लीमनाबाद को भी जिला बनाने की मांग (ETV BHARAT)

लोगों का कहना है कि स्लीमनाबाद में सोने की खोज भी चल रही है. स्लीमनाबाद में भारत का केंद्र बिंदु भी है. इसलिए स्लीमनाबाद का महत्व बढ़ जाता है.

सिहोरा में जिला बनाने के लिए आंदोलन

वहीं, जबलपुर की तहसील सिहोरा के लोग आंदोलनरत हैं. बीते दिनों जिला बनाने की मांग को लेकर सिहोरा को बंद किया गया था, जिसे लोगों ने काफी समर्थन दिया था. सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर यहां के लोग लगभग 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं. बीते दिनों इन लोगों ने भू-समाधि लेने की कोशिश भी की थी. हालांकि प्रशासन ने इसे रोक दिया था.

इसके बाद महिलाओं ने क्रमिक अनशन किया और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य प्रमोद साहू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है. उनकी तबीयत जब बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है.

सिहोरा व स्लीमनाबाद को मिलाकर बनाएं जिला

सिहोरा के कांग्रेस नेता अमोल चौरसिया का कहना है "सिहोरा जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर है. सिहोरा के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी 100 किलोमीटर के लगभग है. यही स्थिति कटनी के स्लीमनाबाद के बाद वाले कुछ हिस्सों की है. जिले के छोर पर बसे कई स्थान विकास के लिए तरसते रहते हैं. इसलिए यदि इस क्षेत्र को मिलाकर एक जिला बना दिया जाए तो लोगों के लिए भी विकास की संभावनाएं खुल जाएंगी."

जिला बनाने की मांग पर अफसरों की चुप्पी

हालांकि मध्य प्रदेश में छोटे जिलों को बनाने का प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है. जहां पर भी छोटे स्थान पर जिले बनाए गए हैं, वहां पूरा स्टाफ ही नहीं पहुंच पाता. अधिकारी भी वहां पोस्टिंग करवाने से डरते हैं. ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति तब भी बनी रहती है. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि यह सरकार का विषय है और वे इस पर कोई बयान नहीं देंगे. इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा.

