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भाजपा नेत्री की गोली लगने से मौत, खुद लेकर आई थीं लाइसेंसी पिस्टल

जबलपुर में देर रात असामाजिक तत्व कर रहे थे गाली-गलौच, पिस्टल लेकर पहुंची भाजपा नेत्री, ट्रिगर दबने से पेट में लगी गोली. विश्वजीत सिंह रिपोर्ट

JABALPUR BJP LEADER SHOT
भाजपा नेत्री की गोली लगने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 3:12 PM IST

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जबलपुर: शनिवार देर रात रांझी थाना क्षेत्र के न्यू शोभापुर इलाके में भाजपा की महिला नेत्री और पार्षद प्रत्याशी रही संगीता रजक की गोली लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर के बाहर हो रहे विवाद के दौरान वह बाहर आयीं और हड़बड़ाहट में उनकी ही लाइसेंसी पिस्टल का ट्रिगर दब गया. जिससे गोली उनके पेट में लग गई. गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के ओमेगा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बदमाशों का विरोध करने पहुंची थीं घर के बाहर

कुछ दिनों पहले ही अज्ञात बदमाशों ने संगीता रजक के घर पर बम पटके थे. उस दौरान बदमाशों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की थी, जिसकी शिकायत उनके पति बंटी रजक ने थाने में दर्ज कराई थी. इस हमले के बाद से ही पूरा परिवार दहशत में जी रहा था. शनिवार देर रात भी करीब 1 बजे संगीता रजक के घर के बाहर कुछ अज्ञात लोग गाली-गलौच कर रहे थे. आवाज सुनकर संगीता रजक अपने पति बंटी रजक के साथ बाहर आईं और उन्होंने बदमाशों का विरोध किया.

ट्रिगर दबने से भाजपा नेत्री के पेट में लगी गोली (ETV Bharat)

विवाद बढ़ने पर निकाली थी लाइसेंसी पिस्टल

बढ़ते विवाद और तनाव को देखते हुए संगीता रजक अचानक घर के अंदर गईं और लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर आई. इसी बीच हड़बड़ाहट में अचानक पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली सीधे संगीता रजक के पेट में लग गई. जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ीं. गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. रांझी थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतका ने पिछली बार लड़ा था पार्षद का चुनाव

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देर रात घर के बाहर विवाद करने वाले कौन लोग थे और विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था. मृतका ने पिछले नगरीय निकाय चुनाव में गोकलपुर वार्ड से भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा था. उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वे आगामी चुनाव के लिए भी अपनी तैयारी में जुटी हुई थीं. उनके पति बंटी रजक भी भाजपा के नेता हैं.

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि "संगीता के देवर पुष्पेंद्र रजक ने पुलिस को जानकारी दी कि कुछ दिन पहले बदमाशों द्वारा उनके घर में बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया था. बीती रात देर रात भी कुछ असामाजिक तत्व घर के सामने गाली-गलौच कर रहे थे. तभी पुष्पेंद्र और उसका भाई बंटी बाहर आए. इसके पीछे से भाभी संगीता भी लाइसेंसी पिस्टल लेकर बाहर निकली और अफरा तफरी में ट्रिगर दब जाने के कारण गोली उनके ही पेट में लग गई. शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक दुर्घटना मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की बारीकी से जांच कर रही है."

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