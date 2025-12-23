ETV Bharat / state

नेत्रहीन महिला का बीजेपी नेत्री ने पकड़ा मुंह, बोली-'अगले जन्म में भी बनेगी अंधी'

नेत्रहीन महिला के साथ चर्च में अभद्र व्यवहार ( ETV Bharat )