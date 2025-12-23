नेत्रहीन महिला का बीजेपी नेत्री ने पकड़ा मुंह, बोली-'अगले जन्म में भी बनेगी अंधी'
क्रिसमस के प्रोग्राम में नेत्रहीन महिला के साथ बीजेपी नेत्री का अभद्र व्यवहार, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा,हिंदू संगठनों ने लगाया था धर्मांतरण का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 5:36 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 6:27 PM IST
जबलपुर: भाजपा नेत्री अंजू भार्गव का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह एक नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि भाजपा नेत्री नेत्रहीन महिला का मुंह पकड़ती हैं और उससे अपशब्द कहती हैं, इस दौरान एक सिपाही भी वहीं खड़ा रहता है. जो बीजेपी नेत्री को रोकने के बजाए नेत्रहीन महिला को चुप रहने के लिए कहता है. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है.
चर्च में धर्मांतरण का आरोप लगा हुआ हंगामा
यह वीडियो शनिवार को गोरखपुर स्थित एक चर्च में हुए हंगामे के बाद का है. जहां हिंदू संगठनों ने नेत्रहीन बच्चों को धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था. चर्च में क्रिसमस कार्यक्रम के नाम पर 100 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को प्रार्थना के लिए बुलाया गया था. जहां बच्चों का कहना था कि उनका धर्मांतरण नहीं होता है, बल्कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है.
बच्चों ने बताया कि इस कार्यक्रम में हम लोगों को ब्रेल लिपि और स्टिक भी दी जाती है. वहीं हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि हर साल क्रिसमस के पहले धर्मांतरण के उद्देश्य से ऐसे आयोजन किए जाते हैं.
बीजेपी नेत्री पर नेत्रहीन महिला से अभद्र व्यवहार का आरोप
इस आयोजन में ही नेत्रहीन महिला सफलता कार्तिक भी शामिल हुई थी. कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था, तभी हिन्दूवादी संगठन और अंजू भार्गव कार्यक्रम को रुकवाने आ गए. इस बीच अंजू भार्गव की नजर छोटी बच्ची पर पड़ी. ऐसा आरोप है कि अंजू भार्गव ने बच्ची से खराब लहजे बात की. जिसके बाद नेत्रहीन महिला ने विरोध किया, तो अंजू भार्गव ने नेत्रहीन महिला का मुंह पकड़ लिया. इस दौरान वे नेत्रहीन महिला से कहती हैं कि इस जन्म के बाद तू दूसरे जन्म में भी अंधी बनेगी... इसके बाद बच्ची को लेकर कहा कि तुम इसको यहां... इस सारे घटनाक्रम के दौरान एक सिपाही वहीं खड़ा नजर आ रहा है, जो अंजू भार्गव को रोकने के बजाए नेत्रहीन महिला को चुप रहने के लिए कहता है.
नेत्रहीन महिला बोली-हर साल आती हूं
इस घटना को लेकर नेत्रहीन महिला सफलता का कहना है कि "मैं अपनी बच्ची के साथ यहां चर्च आई थी. जहां बीजेपी नेत्री ने आकर हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. महिला ने बताया कि वह यहां से जुड़ी है और हर साल आती है. इसलिए इस बार भी आई थी. हमें यहां आने के लिए न कोई लालच दिया जाता है और न कोई जबरदस्ती की जाती है. यहां आकर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है. हम बस प्रोग्राम अटेंड करने आते हैं."
कांग्रेस ने लगाया दिव्यांग बच्चों के अपमान का आरोप
यह वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और अंजू भार्गव को आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने अंजू भार्गव पर दिव्यांग नेत्रहीन बच्चों का अपमान करने का आरोप लगाया है. साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है. सौरभ शर्मा ने कहा कि ईसाई समुदाय बहुत ही शांत है, हर साल क्रिसमस आने के पहले उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए उनका त्योहार खराब किया जाता है.
भाजपा अराजक और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है. उस महिला का तो पता नहीं पर अंजू भार्गव जरूर अगले जन्म में अंधी होंगी. मौके पर मौजूद सिपाही का प्रतिक्रिया नहीं देना हैरानी भरा है."
यह औरत जो एक दृष्टिहीन लड़की के साथ मारपीट कर रही है वो जबलपुर में BJP की उप जिलाध्यक्ष अंजू भार्गव हैं— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 22, 2025
यह जाहिलियत और क्रूरता करना BJP में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है
धब्बे हैं यह लोग समाज पर
pic.twitter.com/tgsxjzhaLA
सुप्रिया श्रीनेता ने साधा निशाना
इसके साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर X पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा "यह औरत जो एक दृष्टिहीन लड़की के साथ मारपीट कर रही है, वो जबलपुर में BJP की उप जिलाध्यक्ष अंजू भार्गव है. यह जाहिलियत और क्रूरता करना बीजेपी में आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका है, यह लोग समाज पर धब्बे हैं."
- राजगढ़ में SIR का काम कर रहे छात्र! BLO ने लगाया तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप
- नर्मदापुरम में प्रिंसिपल ने शिक्षिका को भेजा आई लव यू मैसेज, टीचर ने कहा- आप मेरे...
मामले में बीजेपी की सफाई
वहीं मामले में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर का कहना है कि "यह वीडियो मेरी संज्ञान में भी आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो अधूरा है. इसके बाद भी मैं महिला नेत्री अंजू भार्गव से एक बार बात करूंगा. उसके बाद ही प्रतिक्रिया दे पाऊंगा."