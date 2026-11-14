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बिरसा मुंडा जयंती पर मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा, कांग्रेस को तकलीफ होती है तो हो

जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV BHARAT )

जबलपुर : बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जबलपुर के गैरिसन मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान आदिवासी समाज के संघर्ष, संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद किया गया. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया.

इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए 218 करोड़ रुपये की घोषणाएं कीं. इनमें 133 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों का निर्माण और छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा डिंडोरी में 85 करोड़ रुपये की लागत से सांदीपनि विद्यालय स्थापित करने की घोषणा शामिल हैं.