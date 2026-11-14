बिरसा मुंडा जयंती पर मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा, कांग्रेस को तकलीफ होती है तो हो
जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिरसा मुंडा जयंती पर कई घोषणाएं की. इसके साथ ही कांग्रेस पर साधा निशाना. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:03 PM IST
जबलपुर : बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जबलपुर के गैरिसन मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान आदिवासी समाज के संघर्ष, संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद किया गया. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया.
इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए 218 करोड़ रुपये की घोषणाएं कीं. इनमें 133 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों का निर्माण और छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा डिंडोरी में 85 करोड़ रुपये की लागत से सांदीपनि विद्यालय स्थापित करने की घोषणा शामिल हैं.
स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "आदिवासी समाज ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपनी संस्कृति, स्वधर्म और पहचान की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया. देश में ऐसे अनेक जनजातीय नायक हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए भी आंदोलन किया. स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं और संस्कृति से बड़ा कोई गौरव नहीं है. अंग्रेजों की विशाल सत्ता के सामने भी बिरसा मुंडा ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखा. उन्होंने एक हाथ से अपनी संस्कृति को संभाला और दूसरे हाथ में तीर-कमान लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी."
कांग्रेस ने आदिवासी नायकों का सम्मान नहीं किया
मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा "जब हम बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं तो कांग्रेस नेताओं को तकलीफ होती है. कांग्रेस ने लंबे समय तक देश और प्रदेश में सरकार चलाई, लेकिन हमारे अमर शहीदों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे. बिरसा मुंडा की जयंती हमें अपने इतिहास और उन महानायकों के योगदान को याद करने का अवसर देती है, जिन्होंने देश और समाज के स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया."
श्रेष्ठ कार्य करने वाले आदिवासी सम्मानित
मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक और राजा भभूत सिंह जैसे नायकों के योगदान का उल्लेख किया. जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट आयोजित की गई, जबकि संग्राम शाह की स्मृति में दमोह में कैबिनेट हुई. राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है तथा टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई आदिवासीयों को अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया. उजियारो बाई को जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया. द्रौपदी धुर्वे, जमुना उइके और श्रीराम किशोर चीचम को भी सम्मानित किया गया.
- सबसे बड़े निवेशक देश से मध्य प्रदेश में आएगा इंवेस्टमेंट, सात समंदर पार मोहन यादव ने बिछाया जाल
- लाड़ली बहनों को मिल गई नवंबर की धनराशि, सिंधिया ने बताया मोहन यादव के खट्ट-पट्ट का लॉजिक
बिरसा मुंडा ने समाज को संगठित किया
केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा "बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को करीब से देखा था. उनका मानना था कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा, तब तक उसका वास्तविक उत्थान संभव नहीं है. बिरसा मुंडा का नारा 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' यानी हमारा देश, हमारा राज, आदिवासी स्वशासन और अधिकारों की भावना को दर्शाता है. मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी अमर हैं."