जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

जबलपुर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती का आयोजन आदिवासी गौरव उत्सव के रूप में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. इसको लेकर जनजातीय कार्य के मंत्री विजय शाह शनिवार को जबलपुर पहुंचे. उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन के साथ बैठक की. मंत्री विजय शाह ने बताया कि "इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री भी वर्चुअल जुड़ेंगे और जनता को संबोधित करेंगे."

जबलपुर: बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती राज्य सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनायेगी है. इसका आयोजन जबलपुर में किया जाएगा. इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और जनता को संबोधित करेंगे. इसके अलावा कार्यक्रम में विश्वकप विनर महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी. इसके साथ ही विदेश में पढ़ने वाले आदिवासी युवा और सरकार के कोष से निजी कॉलेजों में एमबीबीएस करने वाले आदिवासी युवाओं को भी इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है.

क्रांति गौड़ को मोहन यादव 1 करोड़ की धनराशि से करेंगे पुरस्कृत (ETV Bharat)

कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आदिवासी युवा

विजय शाह का कहना है कि "इस कार्यक्रम में आदिवासी योजनाओं से जुड़े हुए हितग्राहियों को भी बुलाया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार कई आदिवासी युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा दिलवा रही है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं है. इसलिए कार्यक्रम में इंग्लैंड और अमेरिका से 2 युवाओं को बुलाया जा रहा है, जो राज्य सरकार के खर्चे पर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं. उन परिवारों को भी बुलाया जाएगा, जिन्हें इस योजना का फायदा मिला है."

क्रांति गौड़ को किया जाएगा सम्मानित

बिरसा मुंडा उत्सव कार्यक्रम में उन आदिवासी युवाओं को भी बुलाया जाएगा, जो प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई पर राज्य सरकार 70 से 80 लाख रुपया खर्च कर रही है. विजय शाह ने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा. साथ ही दूसरे आदिवासी खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा. वहीं देश की सेवा करते हुए प्रदेश में जो आदिवासी लोग शहीद हुए हैं है. उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा."

बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी निकालेंगे रथ

उमंग सिंगार के कथित दावे आदिवासी हिंदू नहीं है इस पर भी विजय शाह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यह "उनकी सोच हो सकती है." कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए विजय शाह ने कहा कि "बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर आदिवासी बाहुल्य जिलों से 11-15 नवंबर के बीच रथ निकल जाएंगे, जो सभी रथ एक साथ जबलपुर पहुंचेंगे. इस मौके पर राज्य सरकार एक ऐप भी जारी कर रही है. जिसमें आदिवासियों से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी एक साथ मिल सकेगी."