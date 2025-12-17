ETV Bharat / state

भोपाल-जबलपुर हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा गिरा, आवागमन बंद, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

जबलपुर में शाहपुरा के पास नेशनल हाईवे पर बने पुल का गिरा एक हिस्सा, पुल के नीचे से गुजरती हैं ट्रेनें, वाहनों का आवागमन बंद.

JABALPUR BHOPAL BRIDGE COLLAPSED
भोपाल-जबलपुर हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा गिरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 17, 2025

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शाहपुरा के पास नेशनल हाईवे 45 पर बने पुल का एक हिस्सा गिर गया है. इसलिए पुल के एक हिस्से से आवागमन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. इस पुल का निर्माण कुछ साल पहले करवाया गया था. यह वही सड़क है जिस पर सरकार ने वन्य प्राणी संरक्षण के लिए लाल पट्टियां बनवाई थी. स्थानीय निवासियों का दावा है कि पूरा पुल जर्जर हालत में है. जबकि एक हिस्सा करीब 2 हफ्ते पहले गिर गया था. इस पर संबंधित अधिकारियों का कहना है, "ठेकेदार ने लापरवाही पूर्वक काम किया है. इसलिए वही दोबारा इस पुल को बनाकर तैयार करेगा."

शाहपुरा के पास गिरा पुल का एक हिस्सा

जबलपुर से भोपाल के लिए नेशनल हाईवे 45 जाता है. जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शाहपुरा के पास इसी हाईवे पर एक पुल है. जिसके नीचे से ट्रेनें गुजरती है. इस पुल पर आने और जाने के दो रास्ते हैं. इसी का एक हिस्सा गिर गया है, इसलिए एक तरफ की सड़क को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. ताकि कोई अनहोनी न हो जाए.

Jabalpur Bhopal highway
कई जगह पुल की हालत है जर्जर (ETV Bharat)

जर्जर पुल पर रहता है हैवी ट्रैफिक

शाहपुरा के रहने वाले विवेक सिंघई ने बताया, "इस पुल का निर्माण कुछ ही साल पहले हुआ था. इसके निर्माण में बढ़ी लापरवाही हुई है. साथ ही घटिया सामान लगाया गया, इसलिए पुल इतनी जल्दी गिर गया." विवेक का कहना है कि "अभी भी पुल में दुर्घटना होने की संभावना है. क्योंकि पुल के एक हिस्से में जैक लगाए हैं और जैक के सहारे उसको चलाया जा रहा है. पुल पर हैवी ट्रैफिक रहता है, ऐसी स्थिति में कभी भी हादसा होने का डर बना रहता है."

national highway 45
पुल का एक हिस्सा गिरने से सड़क बंद (ETV Bharat)

'ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर हो कार्रवाई'

इसी क्षेत्र में रहने वाले घनश्याम पटेल का कहना है, "यह टोल वाली सड़क है और दोनों तरफ सड़क से गुजरने पर टोल देना होता है. पुल के हिस्से को गिरे हुए करीब 2 हफ्ते हो गए है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है. जिस किसी भी ठेकेदार ने इस पुल को बनाया था. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी देखरेख में इस पुल का निर्माण कार्य हुआ है."

Jabalpur Bhopal highway
पुल का मरम्मत कार्य शुरू (ETV Bharat)

'दोबारा की जा रही पुल की मरम्मत'

यह सड़क फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास में है, लेकिन जिस जगह पर यह पुल बना हुआ है. वहां की सड़क का निर्माण एमपीआरडीसी ने करवाया था. एमपीआरडीसी अधिकारी राजेश मोरे ने बताया कि "पुल की एक साइड गिर गई है, जाहिर सी बात है कि ठेकेदार ने गलत काम किया था. इसलिए इस पुल का दोबारा निर्माण भी उसी ठेकेदार से करवाया जाएगा. पुल को बांगड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था और इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है. इसलिए पुल का निर्माण वे ही करवाएंगे. अधिकारियों का दावा है कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कार्य की गति धीमी है."

