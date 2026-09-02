जबलपुर-भोपाल हाईवे का शाहपुरा टोल बंद, लगातार विरोध के बाद PWD मंत्री का फैसला
भोपाल में सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारियों के साथ मंत्री राकेश सिंह की बैठक, जबलपुर रिंग रोड कार्य भी समय से पूरा करने के निर्देश. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 10:14 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर-भोपाल मार्ग का शहपुरा (भिटौनी) टोल अस्थाई रूप से बंद रहेगा. फ्लाईओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार हो रहे विरोध के बाद यह निर्णय लिया है. मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह निर्देश दिए हैं. जबलपुर के शहपुरा में नेशनल हाईवे के टोल के साथ शहपुरा-नरसिंहपुर रूट के टोल को लेकर लगातार विरोध चल रहा था.
हाईवे पर ब्रिज टूटा, सड़क खराब तो टोल क्यों?
जबलपुर से भोपाल जाने वाले हाई-वे पर शहपुरा के पास में रेलवे ब्रिज टूटा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जबलपुर-भोपाल हाई-वे पर टोल टैक्स नाका चालू था. इसे लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को दोबारा ठीक-ठाक करने के लिए सड़क निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मंत्री राकेश सिंह ने बैठक की. इसी बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आदेश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त पुल मरम्मत तक शाहपुरा टोल पर वसूली पूरी तरह बंद कर दी जाए.
सड़क परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा
इसके साथ ही भोपाल में हुई बैठक में मंत्री ने जबलपुर-दमोह रोड की मरम्मत करने के आदेश दिए गए हैं. इस सड़क को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी. इसके साथ ही उज्जैन-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्ण करने के आदेश दिए हैं. लोक निर्माण मंत्री ने भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे तथा उज्जैन-झालावाड़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए.
जबलपुर रिंग रोड की समीक्षा
बैठक में जबलपुर रिंग रोड प्रगति की समीक्षा भी की गई. रिंग रोड का कार्य कुल पांच पैकेज में किया जा रहा है. चार पैकेजों में कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई गई, जबकि पांचवें पैकेज में अपेक्षित गति से कार्य नहीं होने पर मंत्री राकेश सिंह ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि चार पैकेजों का कार्य दिसंबर 2026 तक तथा पांचवें पैकेज का कार्य जून 2027 तक पूर्ण किया जाए, ताकि संपूर्ण जबलपुर रिंग रोड का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो सके.
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इस बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और एमपी आरडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे. दरअसल, बारिश की वजह से पूरे प्रदेश की सड़के क्षतिग्रस्त हुई है और सरकार के सामने चुनौती है कि इन सड़कों को दोबारा ठीक कैसे किया जाए. क्योंकि कई स्थानों पर ठेकेदारों का मेंटेनेंस का कार्यकाल समाप्त हो गया है. ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सड़कों को ठीक करने के लिए नए टेंडर करने होंगे.