जबलपुर से भोपाल सिर्फ 2.5 घंटे में, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से संस्कारधानी से राजधानी आधे समय में
15 हजार करोड़ की लागत से बनेगा जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 255 किमी लंबा होगा एक्सप्रेस वे, 65 किमी और कम होगी दूरी. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:33 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संस्कारधानी जबलपुर का सफर 2.5 से 3 घंटों में पूरा हो जाएगा. जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार 255 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम शुरू करने वाली है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से भोपाल-जबलपुर के बीच वाहन बिना रुके 100 से 120kmph की रफ्तार पर चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे. जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में कहा कि इसे बनाने में 15 हजार करोड़ की लागत आएगी.
जितना इस्तेमाल उतना लगेगे एक्सप्रेसवे का टोल
विधानसभा सत्र में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जल्द ही जबलपुर से भोपाल की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे में तय की जा सकेगी. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एकदम नई सड़क होती है, जो आबादी से दूर ग्रीनफील्ड से निकल जाती है. इसलिए इसके निर्माण में भी सामान्यत: कम खर्च होता है. विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, '' जबलपुर से भोपाल के लिए एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाना है. इस सड़क के निर्माण में लगभग 15000 करोड़ रु की लागत आएगी. सवाल ये है कि 15 हजार करोड़ कहां से आएगा? तो जवाब है कि यह सड़क जनता के पैसे से नहीं बनाई जाएगी बल्कि इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों से पैसा लिया जाएगा. यानी जितना इस्तेमाल, उतनी दूरी का टोल टैक्स.''
विपक्ष भी करता है ऐसी सड़क बनाने की चर्चा
मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में कहा, '' ऐसी सड़क की दरकार है और लोग इस तरह की सड़कों की बार-बार मांग कर रहे हैं. सदन में भले ही विपक्ष के लोग कुछ सवाल करते हों पर एक्सप्रेसवे को लेकर वे ऑफ द रिकॉर्ड यही कहते हैं कि इस तरह की सड़कें बननी चाहिए. खासतौर पर जबलपुर से भोपाल के बीच.''
60 से 70 किमी कम होगी दूरी, एक्सप्रेसवे से समय होगा आधा
यूं तो जबलपुर से भोपाल जाने के कई रास्ते हैं, जो 310 से 320 किमी लंबे हैं. लेकिन 255 किमी के सीधे एक्सप्रेस-वे बनने से ये दूरी 60 से 70 तक कम हो जाएगी. वहीं, 100 से 120 किमी की औसत रफ्तार पर इसमें वाहन चल सकेंगे, जिससे ये दूरी तय करने में 2.5 से तीन घंटे ही लगेंगे. वर्तमान में नेशनल हाईवे से भोपाल पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगता है, जबकि अन्य रास्तों से 6 घंटे.
1 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के निर्माण के लक्ष्य के साथ मध्य प्रदेश में ऐसा सड़क तंत्र विकसित किया जा रहा है, जो केवल आज की जरूरतों को ही नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। pic.twitter.com/iZdThyarej— Rakesh Singh (@MPRakeshSingh) July 22, 2026
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सामान्य हाईवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में क्या फर्क होता है?
सामान्य हाईवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा अंतर निर्माण की जगह और सड़क पर एक्सेस कंट्रोल का होता है. आमतौर पर नेशनल हाईवे पर कई कनेक्टिंग रोड होती हैं और वाहन कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं. इसके लिए कोई कड़े नियम नहीं होते. साथ ही कनेक्टिंग रोड्स के साथ इनमें चौराहे और छोटे-बड़े शहर व कस्बे जुड़े होते हैं. इसके ठीक उलट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घनी आबादी से अलग हटकर बनाए जाते हैं, जो आमतौर पर जंगल या खेतों के ऊपर से निकलते हैं, ये सीधे, बेहद कम मोड़ वाले और एक्सेस कंट्रोल के साथ बनाए जाते हैं. एक्सेस कंट्रोल से मतलब है कि इसमें प्रवेश के लिए तय रूट होते हैं और एक तय टोल देकर ही आप इनमें सफर कर सकते हैं. एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कवर्ड भी होते हैं, जिससे इसपर मवेशी, जानवर या ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन नहीं आते और वाहनों की रफ्तार बनी रहती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण नागपुर से मुंबई के बीच बना समृद्धि महामार्ग है.
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गडकरी कर चुके घोषणा, राकेश सिंह ने भी उठाया मुद्दा
जबलपुर से भोपाल के बीच बनने जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसव को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर दौरे पर घोषणा की थी. वहीं, अब मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में इसका जिक्र किया है. हालांकि, जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी रूट मैप और प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा नहीं की. ऐसे में लोगों को इसकी तारीख और रूट मैप का बेसब्री से इंतजार है. किसानों को भी ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जिन खेतों से होकर ये गुजरेगा, वहां सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए अच्छी राशि दे सकती है.