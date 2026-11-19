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जबलपुर में NH 45 पर रफ्तार का कहर, सर्दी से बचने हाथ ताप रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 3 की मौत

जबलपुर के भेड़ाघाट में भीषण हादसा ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में अल गुरुवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे गर्मी सेंक रहे 5 लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है