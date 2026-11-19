जबलपुर में NH 45 पर रफ्तार का कहर, सर्दी से बचने हाथ ताप रहे लोगों पर चढ़ा ट्रक, 3 की मौत
जबलपुर के भेड़ाघाट में भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, पांच लोगों को कुचला, तीन की मौके पर मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 5:12 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में अल गुरुवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे गर्मी सेंक रहे 5 लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है
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आग ताप रहे लोगों को ट्रक ने कुचला
जानकारी के मुताबिक, घटना गुरुवार अलसुबह भेड़ाघाट थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 45 पर राज फैमिली ढाबा के पास हुई. ढाबे के पास कुछ लोग आग ताप रहे थे. तभी मक्का से लोड तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे से उतरकर ढाबे के पास पहुंच गया. और खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए हाथ सेंक रहे लोगों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ढाबा संचालक और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.
मृतकों की पहचान शराब दुकान के कर्मचारी बलराम (37), मोनू (32) और ढाबा कर्मचारी धर्मेंद्र (35) के रूप में हुई है. घायल लोगों में ढाबा संचालक राजा साहू और उसका कर्मचारी शामिल हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.
टक्कर के बाद पलटा ट्रक, ड्राइवर फरार
भेड़ाघाट थाने के एएसआई अभिषेक कैंथ ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''ट्रक ने ढाबे के सामने खड़ी एक बोलेरो, एक कार और एक पिकअप को टक्कर मारी और फिर आग के पास मौजूद लोगों को कुचल दिया. टक्कर मारने के बाद मक्के की फसल से भरा ट्रक पलट गया. जिसके बाद ड्राइवर फरार हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी है.