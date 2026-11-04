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भेड़ाघाट के पत्थरों से सजता देशभर का आंगन, दीपावली पर घरों की सुंदरता में लगाते चार चांद

भेड़ाघाट के पत्थरों से सजता देशभर का आंगन ( ETV Bharat )

जबलपुर: हिंदूओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है, जो इस बार 8 नवंबर को मनाई जाएगी. दीवाली की रौनक घरों में पहले से ही देखने मिल जाती है. लोग घर, दुकान और ऑफिस के कोने-कोने की सफाई करते हैं. रंग-बिरंगी लाइटों, दीपक और सजावट के सामान से घर सजाते हैं. इसके साथ ही घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, जो सुंदरता में चार चांद लगाता है. रंगोली में मिलने वाले रंगों का कनेक्शन जबलपुर के भेड़ाघाट से देखने मिलता है.

दरअसल, दीपावली पर घरों के आंगन में रंग-बिरंगी रंगोली सजाने की परंपरा है. अलग-अलग रंगों से बनने वाली ये खूबसूरत आकृतियां देखने में भले ही साधारण लगती हों, लेकिन इनके पीछे जबलपुर के भेड़ाघाट से जुड़ी एक पूरी औद्योगिक प्रक्रिया है. जिस भेड़ाघाट को दुनिया उसकी संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए जानती है, उसी क्षेत्र की खदानों से निकलने वाला डोलोमाइट देशभर के घरों में रंगोली सजाने के काम आता है.