भेड़ाघाट के पत्थरों से सजता देशभर का आंगन, दीपावली पर घरों की सुंदरता में लगाते चार चांद
संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर जबलपुर के भेड़ाघाट में मिलता रंगोली का कच्चा माल, त्योहार पर इन रंगों से सजते हैं घर के आंगन और द्वार, दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट होता है डोलोमाइट. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:20 PM IST
जबलपुर: हिंदूओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है, जो इस बार 8 नवंबर को मनाई जाएगी. दीवाली की रौनक घरों में पहले से ही देखने मिल जाती है. लोग घर, दुकान और ऑफिस के कोने-कोने की सफाई करते हैं. रंग-बिरंगी लाइटों, दीपक और सजावट के सामान से घर सजाते हैं. इसके साथ ही घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, जो सुंदरता में चार चांद लगाता है. रंगोली में मिलने वाले रंगों का कनेक्शन जबलपुर के भेड़ाघाट से देखने मिलता है.
दरअसल, दीपावली पर घरों के आंगन में रंग-बिरंगी रंगोली सजाने की परंपरा है. अलग-अलग रंगों से बनने वाली ये खूबसूरत आकृतियां देखने में भले ही साधारण लगती हों, लेकिन इनके पीछे जबलपुर के भेड़ाघाट से जुड़ी एक पूरी औद्योगिक प्रक्रिया है. जिस भेड़ाघाट को दुनिया उसकी संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए जानती है, उसी क्षेत्र की खदानों से निकलने वाला डोलोमाइट देशभर के घरों में रंगोली सजाने के काम आता है.
खदानों से निकलकर कारखानों तक पहुंचता है पत्थर
भेड़ाघाट और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना के कारण कई तरह के खनिज और पत्थर पाए जाते हैं. इनमें डोलोमाइट भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है. यह अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर होता है, जिसका इस्तेमाल कई औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जाता है. भेड़ाघाट के आसपास इसकी कई खदानें हैं. इन्हीं खदानों से डोलोमाइट का पत्थर निकालकर कारखानों तक पहुंचाया जाता है. भेड़ाघाट के पास एलसी साहू का ऐसा ही एक कारखाना है, जहां क्रेशर मशीनों की मदद से बड़े-बड़े पत्थरों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है. इसके बाद इस पाउडर को उसकी बारीकी के आधार पर चार अलग-अलग ग्रेड में तैयार किया जाता है.
डिटर्जेंट से लेकर रंगोली तक में इस्तेमाल
कारखाना संचालक एलसी साहू बताते हैं कि "डोलोमाइट के सबसे बारीक पाउडर का इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने, मूर्तियां तैयार करने और कुछ औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है. इसके अलावा टेलकम पाउडर और दवा उद्योग में भी इसका उपयोग होता है. वहीं, इसके बाकी तीन ग्रेड का इस्तेमाल मुख्य रूप से रंगोली बनाने में किया जाता है.
जबलपुर और मंडला में डोलोमाइट के कई कारखाने संचालित हैं. यहां तैयार होने वाला कच्चा माल मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भेजा जाता है. साहू बताते हैं कि उनके कारखाने से डोलोमाइट पाउडर की सप्लाई केरल तक की जा चुकी है."
डोलोमाइट उद्योग से सैकड़ों लोगों को रोजगार
रंगोली के कारोबार की वजह से इस क्षेत्र में डोलोमाइट की खदानों से लेकर पाउडर तैयार करने और पैकिंग तक कई स्तरों पर रोजगार पैदा हुआ है. कारखाने में काम करने वाले गोविंद बताते हैं कि "वह कई सालों से इस काम से जुड़े हैं. शुरूआत में पत्थर पीसने के दौरान उड़ने वाली धूल से मजदूरों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान दिया जा रहा है. मशीनों में डस्ट कलेक्टर और फिल्टर लगाए गए हैं, जो हवा में उड़ने वाले धूल के कणों को खींचकर अलग करते हैं. इससे काम करने वाले मजदूरों को पहले की तुलना में कम परेशानी होती है."
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कारखाने से बाजार तक पहुंचती है रंगोली
भेड़ाघाट के कारखानों में तैयार डोलोमाइट पाउडर जबलपुर के गंगानगर जैसे इलाकों में रंगोली बनाने वाले कारोबारियों तक पहुंचता है. यहां गणेश बर्मन जैसे कारोबारी इस कच्चे माल में अलग-अलग रंग मिलाकर रंगोली तैयार करते हैं. इसके बाद इसकी पैकिंग कर बाजार की रिटेल दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से लोग इसे खरीदकर अपने घरों के आंगन को सजाते हैं.
आपके आंगन की रंगोली का भेड़ाघाट से है रिश्ता
इस तरह दीपावली पर जब आप अपने घर के आंगन में रंग-बिरंगी रंगोली सजाते हैं, तो हो सकता है कि उसका कच्चा माल जबलपुर के भेड़ाघाट की किसी खदान से निकला हो. रंग भले ही अलग-अलग हों, डिजाइन भले ही अलग हों, लेकिन उस रंगोली के पीछे भेड़ाघाट के पत्थरों, स्थानीय कारखानों और सैकड़ों मजदूरों की मेहनत जुड़ी हुई है. यानी दीपावली पर देश के कई राज्यों के घरों के आंगन में सजने वाली रंगोली का एक सिरा जबलपुर की संगमरमर नगरी भेड़ाघाट से भी जुड़ा है.