5 एकड़ में पंडाल, 1 लाख के बैठने की व्यवस्था, बिरसा मुंडा जयंती पर जबलपुर में सबसे बड़ा आयोजन

जबलपुर के सदर का गैरिसन मैदान लगभग 10 एकड़ का है. शहर की बीच में स्थित यह मैदान बड़ा सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है. इस मैदान के 3 तरफ से सड़क है. इसीलिए जबलपुर के तमाम बड़े सरकारी आयोजन यहीं पर होते हैं. इस मैदान पर राष्ट्रीय नेताओं की लगातार सभाएं होती रही हैं. यहीं से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी. वह भी एक बड़े और भव्य सरकारी आयोजनों में से एक था.

जबलपुर: देशभर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर जबलपुर में भी एक भव्या आयोजन किया जा रहा है. जो अब तक का सबसे बड़ा सरकारी आयोजन है. जिसमें लगभग 5 एकड़ के पूरे मैदान को पंडाल से ढक दिया गया है. प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने बताया कि, ''बीते 25 सालों में जनजातियों के लिए सरकार ने क्या काम किया है हम इस मंच से सबको बताएंगे.''

आयोजन में पीएम मोदी भी वर्चुअल होंगे शामिल (ETV Bharat)

आयोजन में रथ से पहुंचेगे सीएम मोहन यादव

बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम अब तक का जबलपुर में सबसे बड़ा सरकारी आयोजन होने जा रहा है. गैरिसन मैदान में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया गया है. जिसमें 4 बड़े पंडाल लगाए गए हैं. इसमें से 3 में सभा का आयोजन किया जाएगा और एक पंडाल प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है. आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए 6 गेट बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री इस आयोजन स्थल में एक रथ के माध्यम से पहुंचेंगे, इसके लिए व्यवस्था की गई है.

25 सालों के कामों का लेखा-जोखा पेश करेगी सरकार

कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा प्रदेशभर से लोगों को लाने के लिए लगभग 1500 बसों का इंतजाम किया गया है. मध्य प्रदेश सरकार में जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह का कहना है कि "मध्य प्रदेश सरकार जनजाति के लोगों के लिए क्या काम करती है और हमने बीते 25 सालों में जनजाति क्षेत्र में क्या-क्या काम किये हैं, इसका पूरा लेखा-जोखा बिरसा मुंडा जयंती पर हम जनता के सामने रखने जा रहे हैं."

'बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देना बीजेपी की मजबूरी'

जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार गंगा चरण मिश्र का कहना है कि "बिरसा मुंडा की जयंती के जरिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक समर्थन अभी भी नहीं है और जबलपुर मंडला डिंडोरी शहडोल छिंदवाड़ा सिवनी जैसे महाकौशल के क्षेत्र में लगभग 50% सीटों पर ही पिछले चुनाव में बीजेपी जीत सकी थी. बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गया है. ताकि वह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्यों में भी खुद को आदिवासी हितैषी साबित करना चाहती है."

मध्य प्रदेश के जनजाति कल्याण मंत्री विजय शाह का कहना है कि "इस मौके पर आदिवासी और जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार कई बड़ी घोषणाएं करने जा रही है. यह सभी घोषणा खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे. जबलपुर में होने वाली इस सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे. इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं."