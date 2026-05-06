बरगी हादसे का क्रूज बगैर जांच के क्यों किया नष्ट? जबलपुर में सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग
बरगी बांध में क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत से जबलपुर शहर अभी भी गमगीन और गुस्से में. मामला हाई कोर्ट में उठाएंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 4:59 PM IST
जबलपुर : बरगी बांध में क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद भी अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हादसे के सबूतों को नष्ट करने के लिए क्रूज को ही पूरी तरह डिस्मेंटल कर दिया गया है. लोगों का कहना है कि क्रूज को डिस्मेंटल करना सबूत से छेड़छाड़ करने जैसा है. जबलपुर के समाजसेवी संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के सामने भी रखेंगे.
अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं
जबलपुर में 30 अप्रैल को बरगी बांध में मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज पलट गया. क्रूज में उस समय 41 लोग सवार थे. इनमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई. बाकी 28 लोग बचा लिए गया गया. मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे लेकिन अब तक इसकी जांच शुरू नहीं हो पाई है. यहां तक कि अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई.
जनता में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है कि 13 लोगों की जान जाने के बाद भी आखिर सरकार इतनी सुस्त क्यों है और इस मामले की जांच क्यों नहीं कर पा रही है, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने घंटाघर पर प्रदर्शन किया.
एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले ही आदेश दिए हैं कि किसी भी वाटर बॉडी में चलने वाले नाव या क्रूज में फोर स्ट्रोक इंजन के साथ ही चलना चाहिए ताकि उनकी वजह से प्रदूषण न हो और यह सुनिश्चित हो कि वह पूरे सफर के दौरान चलता रहे. इस घटना में भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं किया गया. फोर स्ट्रोक की जगह टू स्ट्रोक इंजन था. इसके बारे में बताया जाता है कि वह आधे सफर के दौरान ही बंद हो गया था. इसी वजह से क्रूज वापस नहीं आ पाया."
हादसे के बाद क्रूज साबुत था
संगठन के सदस्य रजत भार्गव ने आरोप लगाया "अभी इस मामले की जांच पूरी ही नहीं हुई थी कि क्रूज को पूरी तरह डिस्मेंटल कर दिया गया. कुछ अधिकारी इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि क्रूज निकालने के दौरान टूट गया लेकिन ऐसा नहीं है. जब क्रूज को निकाला गया था, तब वह पूरी तरह साबुत था और उसकी यह जांच की जा सकती थी कि आखिर अचानक क्रूज बंद कैसे हो गया. इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. इस वजह से क्रूज को पूरी तरह नष्ट किया गया."
- 5 मिनट में पलटा क्रूज संभलने का नहीं मिला मौका, मैंने 3 बच्चों को बचाया, कैप्टन ने बताया कैसे हुआ हादसा
- जबलपुर नाव हादसा: मां-बेटे की मार्मिक तस्वीर ने झकझोरा, पुलिसकर्मी बोलीं—“मैं भी मां हूं, कांप रहे थे हाथ
क्रूज के मेंटेनेंस पर कितनी राशि खर्च हुई
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि क्रूज के मेंटेनेंस पर पिछले साल ही भारी भरकम राशि खर्च हुई थी. मध्य प्रदेश टूरिज्म ने भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर राजेंद्र निगम को सलाहकार नियुक्त किया था और उनके अनुसार क्रूज एकदम सही था. जब क्रूज को डिस्मेंटल किया जा रहा था, तब भी राजेंद्र निगम मौके पर मौजूद थे. यदि सब कुछ सही था तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्रूज को पूरी तरह डिस्मेंटल क्यों करवाया गया. तहसीलदार राजीव मिश्रा ने बताया "इस मामले की जांच हो रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."