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5 मिनट में पलटा क्रूज संभलने का नहीं मिला मौका, मैंने 3 बच्चों को बचाया, कैप्टन ने बताया कैसे हुआ हादसा

जबलपुर बरगी डैम हादसे पर सामने आए क्रूज कैप्टन, पर्यटकों पर लगाए लाइफ जैकेट न पहनने के आरोप. जानिए हादसे की कहानी कैप्टन की जुबानी

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कैप्टन ने बताया कैसे हुआ हादसा क्रूज हादसा (ETV Bharat)
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By ANI

Published : May 2, 2026 at 5:17 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में एक क्रूज बोट के पलटने के बाद 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. बोट के कैप्टन महेश पटेल ने आखिरी पलों को याद करते हुए बताया कि, आखिर किस तरह बोट पलटी. उन्होंने कहा कि, ''जब मैं बोट लेकर रवाना हुआ तो मौसम साफ था, लगा ही नहीं था कि पानी में जाते ही मौसम इतना खराब हो जाएगा कि बोट संभल नहीं सकेगी. अचानक आए और तेज तूफ़ान ने किनारे पर सुरक्षित लौटने की कोशिशों के बावजूद रिएक्ट करने का बहुत कम समय दिया, जिससे दुर्घटना हो गई.''

हवा देख क्रूज वापस ले जाने का फैसला किया
कैप्टन पटेल ने घटना को याद करते हुए कहा कि, ''क्रूज नॉर्मल मौसम में लेकर निकला था. मैं यहां से शाम 5:16 बजे निकला था. उस समय कोई तूफान या कुछ और नहीं था, बस हल्की लहरें थी. सफर शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद उन्हें कुछ बदलाव महसूस हुआ और उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया. हम 22 मिनट से बाहर थे और फिर मैंने सोचा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए. हम वापस आ रहे थे तभी हवा तेज चलने लगी. मैंने क्रूज स्टाफ को सभी को लाइफ जैकेट देने का आदेश दिया. कुछ ही मिनटों में हालात तेजी से बिगड़ गए. तेज़ हवाओं और ऊँची लहरों ने नेविगेशन को बहुत मुश्किल बना दिया था.''

कैप्टन महेश पटेल ने कहा कि, ''नाव को कुछ ही मिनटों में किनारे तक पहुंचाने के लिए थ्रॉटल करने के बावजूद जहाज ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया. किनारे तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लगते हैं, लेकिन नाव नहीं पहुंची और पलट गई. हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन नाव किसी भी किनारे पहुंचाने में हम सफल नहीं हो पाए.

यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनने से मना किया
उन्होंने आगे बताया कि, ''सभी को लाइफ जैकेट बांटी गई थीं, लेकिन सभी पैसेंजर्स ने उनकी बात नहीं मानी.'' उन्होंने कहा, "कुछ लोग नीचे डांस कर रहे थे. मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी. मैं गया और उनसे कहा कि मौसम खराब हो गया है, उन्हें लाइफ जैकेट पहन लेना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं पहनी. जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, पानी तेजी से जहाज में घुसने लगा.'' उन्होंने जहाज पर मची अफ़रा-तफ़री के बारे में बताते हुए कहा, '' 5 मिनट से 7 मिनट में लहरें अचानक आईं और नाव पानी में पलट गई. जो ऊपर के केबिन में थे वह खुद भागने से पहले कुछ बच्चों को बचाने में कामयाब रहे.''

मैंने 3 से 4 बच्चों को बताया
उन्होंने आगे कहा, "मैंने तीन से चार बच्चों को बाहर निकाला, सब चिल्ला रहे थे. मैं बाहर निकलने वालों में सबसे आखिर में था, यह बहुत मुश्किल समय था.'' कैप्टन ने इस घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा, "मुझे इस घटना का बहुत अफसोस है, मैंने तीन दिनों से न कुछ खाया न सोया हूं.'' उन्होंने यह भी माना कि रेस्क्यू बोट, जो आमतौर पर क्रूज़ ट्रिप के साथ तैनात होती है, उस दिन स्टाफ़ की कमी के कारण मौजूद नहीं थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि तूफ़ान की गंभीरता के कारण कोई भी रेस्क्यू कोशिश बेअसर हो सकती थी. इतनी बड़ी लहरों में, एक रेस्क्यू बोट खुद ही पलट सकती थी.

शनिवार सुबर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु
इस बीच, SDOP लोकेश डावर ने कहा कि, ''शनिवार सुबह जल्दी सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया. NDRF, SDRF और आर्मी की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं. डाइविंग टीम भी सुबह से ही इसमें लगी हुई है. हमें अब तक किसी और बॉडी या जिंदा बचे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF), स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (SDRF), और आर्मी के जवानों समेत कई एजेंसियां ​​पानी वाली जगह और आस-पास के इलाकों में तलाशी ले रही हैं.''

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