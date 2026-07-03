बरगी क्रूज हादसे में बचाने वाले लोगों को नहीं मिला इनाम, प्रशासन के दावों से मजदूरों का इंकार
जबलपुर बरगी बांध में क्रूज हादसे के वक्त बचाने वाले मजदूरों का आरोप, नहीं मिला कोई इनाम, प्रशासन बोला-बांट दिया है पैसा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 1:16 PM IST
जबलपुर: बरगी बांध के बैकवाटर में 30 अप्रैल को लोगों से भरा क्रूज डूब गया था. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोगों को बचा लिया गया था. इस हादसे के बाद लोगों को बचाने वाले मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इनाम की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत यह है कि 2 महीने बाद भी जिन मजदूरों ने बहादुरी दिखाकर लोगों को बचाया था, उन्हें इनाम नहीं मिला है, जबकि प्रशासन का दावा है कि उन्होंने 22 लोगों को पैसे दे दिए हैं, लेकिन बचाने वाले मजदूरों ने किसी भी तरह की राशि मिलने से साफ इंकार किया है. सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने पैसे किसे बांट दिए.
जहां क्रूज डूबा, उसके पास मजदूर कर रहे थे काम
जबलपुर में 30 अप्रैल को बरगी बांध के बैकवाटर में एक क्रूज डूब गया था. यह क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का था. उस समय क्रूज में 41 पर्यटक सवार थे. यह घटना लगभग 5:00 बजे शाम की थी. उस शाम क्रूज मैकल रिजॉर्ट से बैकवाटर की तरफ बढ़ रहा था था. यही पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी. जिसमें बरगी बांध का पानी आसपास के कई गांवों तक पहुंचाने के लिए एक पंप हाउस बनाया जा रहा है. इसी पंप हाउस में काम करने करने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार के मजदूर यहां आए हुए हैं.
मजदूरों ने बताया कैसे लोगों को बचाया
इसी साइट पर काम करने वाले संजय सैनी ने बताया कि "जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर स्ट्राइक थी. हम सभी लोग किनारे पर बैठकर हवा का आनंद ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान हवा तेज हुई और क्रूज बुरी तरीके से हिलने लगा. जब क्रूज बहुत तेजी से हिलने लगा, तब हम लोगों ने चिल्लाना शुरू किया. काफी आवाद दी, लेकिन हवा की वजह से आवाज उन तक नहीं पहुंच सकी और धीरे-धीरे करके हमारे सामने ही क्रूज ने डूबना शुरू किया.
लोगों को डूबने से बचाया
इस दौरान कई लोग क्रूज से कूद गए. इन्हीं लोगों को हमने बचाया." डूबने वाले पर्यटकों को बचाने में प्रवीण दयाल भी शामिल थे. प्रवीण ने बताया कि "कुछ पर्यटक तैर रहे थे, लेकिन कुछ डूब रहे थे. ऐसी स्थिति में मैं भी पानी में उतरा और डूबते हुए लोगों को बचाया. इसके लगभग तीन घंटे बाद यहां एनडीआरएफ पहुंची. तब तक 28 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था. हमने सभी लोगों को अस्पताल ले जाने में मदद की.
सीएम ने की थी पैसे देने की घोषणा, आज तक नहीं मिले
दूसरे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां आए थे, प्रवीण बताते हैं कि उनकी पीठ पर भी उन्होंने हाथ फेरा था और शाबाशी दी थी. उन्होंने हमसे उस समय यह कहा था कि जिन लोगों ने भी डूबते हुए लोगों को बचाने में मदद की है, उन्हें 51000 की राशि दी जाएगी. प्रवीण दयाल बताते हैं कि उनका अकाउंट नंबर भी लिया गया था, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला.
कुछ ऐसा ही संजय सैनी ने भी बताया कि उन्हें भी कोई इनाम नहीं मिला. इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने जिन लोगों को पैसा दिया है, उनमें उनके ही कंपनी में काम करने वाले कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जो उस दिन घटनास्थल पर मौजूद तक नहीं थे.
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कलेक्टर बोले-मजूदरों को दिए गए पैसे
जबकि जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि "हमने इस मामले में 22 लोगों को 50000-50000 रुपए दिए हैं. कलेक्टर का कहना है कि जैसे ही लोगों को यह बात पता लगी की मदद करने वालों को सरकार पैसे दे रही है, तो पूरे गांव के लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए." क्रूज क्यों डूबा इसको लेकर अभी भी जांच चल रही है. जबलपुर में हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज लोगों की बातें सुन रहे हैं.
बरगी बांध के घाट पर क्रूज का टूटा हुआ मलबा पड़ा हुआ है. इनमें से कुछ सामानों को तो सुरक्षित रख दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सा सामान घाट पर पड़ा हुआ है. लोगों को इस बात में अभी भी गुस्सा है कि इस हादसे के लिए अब तक किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया. जबकि इस घटना में 13 लोगों की जान चली गई थी.