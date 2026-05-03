क्रूज हादसे में मिले 2 और शव, पूरी हुई मृतकों की संख्या, फिर भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन
जबलपुर बरगी डैम हादसे में रविवार को मिले 2 और शव, तमिलनाडु के चाचा-भतीजे की मिली डेडबॉडी, 13 हुई मृतकों की संख्या.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 2:31 PM IST
जबलपुर: बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है. हादसे के तीन दिन बीत जाने के बाद भी बचाव टीमें लगातार पानी में डूबे लोगों की तलाश कर रही है. रविवार 3 मई की सुबह इस रेस्क्यू अभियान के दौरान 2 और शव बरामद किए गए, जिसके बाद हादसे में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है. आधिकारिक तौर पर सभी लापता शव मिल चुके हैं, पर ऑपरेशन अभी भी जारी रहने वाला है. जिसका कारण संख्या की गड़बड़ी है.
रविवार सुबह मिले 2 और शव, 13 हुई मृतकों की संख्या
रविवार की सुबह भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम तलाशी अभियान चला रही थी. जहां टीम को तलाशी अभियान के दौरान 9 वर्षीय मयूरन पिता परिमल और चाचा 38 वर्षीय आर. कामराज का शव पानी में मिला. दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. शनिवार को भी दो शव मिले थे. जिसमें 4 साल के बच्चे विराज सोनी और श्री तमिल पिता आर.कामराज का शव था. श्रीतमिल, मयूरन और आर.कामराज एक ही परिवार के तीन सदस्य थे, जो तमिलनाडु तिरुचि के निवासी थी.
वहीं शनिवार को ही दो शव डुमना एयरपोर्ट से बाया एयर तिरुचि भेजे जा चुके हैं. ये दोनों शव महिलाओं के थे, जो श्रीतमिल और मयूरन की मां के थे. ऐसा लग रहा है कि आज कामराज और मयूरन के शव मिलने के साथ यह तलाश खत्म हो गई है.
CCTV में क्रूज में 43 लोगों के सवार होने की जानकारी
30 अप्रैल की शाम को जबलपुर के बरगी डैम में अचानक आई तेज आंधी और तूफान के चलते एक क्रूज असंतुलित होकर डूब गया था. इस हादसे के बाद से ही लगातार गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य चलाया जा रहा है. शुरू से क्रूज में सवार सैलानियों और क्रूज मेंबर की संख्या के अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे थे. शुरू में यह संख्या 30 बताई जा रही थी, बाद में कुछ लोगों के बिना टिकट चढ़ने की भी खबर सामने आई. इन आंकड़ों में विराम तब लगा, जब एमपीटी के संजय मल्होत्रा ने सीसीटीवी के आधार पर 43 लोगों के सवार होने की पुष्टि की.
बचे हुए मृतकों की संख्या 41, बचे दो पर किसी ने किया दावा
अभी तक 43 में से कुल 28 लोगों को रेस्क्यू करने के साथ 13 लोगों के शव ढूंढे जा चुके है. जिसके बाद यह आंकड़ा 41 पहुंच चुका है, लेकिन बचे दो लोगों की कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आयी और न ही किसी ने इन पर दावा जताया है. यह कौन है, इसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है. इसलिए प्रशासन ने अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है, जो अब सर्चिंग ऑपरेशन में बदल चुका है.
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43 के आंकड़े पर अटकी बात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
पुलिस उप महानिरीक्षक अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि "घटना में मृतकों की संख्या 13 है, सभी लापता लोग मिल चुके हैं. मृतकों और बचाए गए लोगों की कुल संख्या 41 है, क्योंकि अधिकारी के दिए आंकड़ों के हिसाब के आधार पर 43 लोगों के क्रूज पर सवार होने की जानकारी थी, इसीलिए ऑपरेशन जारी है. 2 लोगों की कोई भी जानकारी या किसी भी परिवार ने उन पर दावा नहीं किया है."