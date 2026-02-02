ETV Bharat / state

जबलपुर में बरगी बांध की नहर फूटने से बाढ़ का खतरा! सैकड़ों खेत जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान

जबलपुर के बरगी बाध की नहर फूटने से हड़कंप, सैंकड़ों एकड़ खेतों में पहुंचा पानी, वाटर सप्लाई रोकी गई, किसानों को भारी नुकसान की आशंका.

JABALPUR BARGI CANAL BURSTS
बरगी बांध की नहर फूटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 12:38 PM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 1:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: शहर में बरगी बांध की मुख्य नहर टूटने से क्षेत्र में अफरा-तफरी और हड़कंप की स्थिति मच गई. यह घटना बरगी थाना अंतर्गत ग्राम सगड़ा-झपनी के पास हुई. नहर टूटते ही पानी आसपास के खेतों में भर गया और किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा. स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि, ''नहर की जर्जर स्थिति को लेकर पहले ही संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है.

अचानक फूटी नहर की दीवार
रोजमर्रा की तरह बरगी थाना अंतर्गत सगड़ा में रविवार सुबह सभी किसान अपने अपने खेत में काम कर रहे थे. तभी अचानक बरगी से रीवा जाने वाली केनल की सीधे हाथ की तरफ की दीवार फट गई. जिस कारण पूरे इलाके में हड़कंप और डर का माहौल बन गया. केनल फूटने की बात पूरे इलाके में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई. तुरंत ही शासन, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने में जुट गए.

जबलपुर के बरगी बाध की नहर फूटने से हड़कंप (ETV Bharat)

रोकी गई वाटर सप्लाई
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है. प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं. वहीं किसानों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. जबलपुर अनुभाग के अंतर्गत ग्राम सगड़ा-झपनी के पास नहर टूटने की घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा बरगी बांध की दाईं तट नहर से पानी की निकासी पूर्णतः बंद करा दी गई है. इसके साथ ही जिस स्थान पर नहर टूटी है उसके आगे के नहर के सभी गेट खोल दिये गये हैं, ताकि खेतों में भरे पानी की निकासी तेजी से हो सके.

BARGI DAM FLOOD SITUATION
रोकी गई वाटर सप्लाई (ETV Bharat)

खेतों में भरा पानी, फसलों का नुकसान
नगर से लगे खेत के किसान अर्जुन कुमार ने बताया कि, ''उनकी ढाई एकड़ जमीन है, जिसमें गेहूं लगा हुआ है. अभी कम से कम 2 महीना और लगना था कटाई में. केनल फूटने से उनके खेत में लगी फसल नष्ट हो गई है. जिसमें उनका भारी नुकसान हुआ है. प्रशासन को इसकी भरपाई करना चाहिए.'' वहीं, स्थानीय निवासी घसीटा यादव ने बताया कि, ''यह घटना करीब 12 बजे की है, जब नहर फुट गई थी. सूचना पाते ही एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंच गए. इस घटना से करीब 10 से 12 गांव चपेट में आएंगे हैं. कई किसानों का सिंचाई और खेती का समान जैसे पाइप ओर मोटर बह गए हैं. फसल तो पूरी तरह नष्ट हो गई है.''

जनपद सदस्य नारायण शर्मा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जानकारी दी कि, ''आज से कुछ दिनों पहले लेफ्ट तरफ से केनल की दीवार कमजोर हुई थी, जिसकी मरमत हुई थी और राइट दीवार भी कमजोर थी. जिसके विषय में पहले से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था, पर अधिकारियों ने गर्मी के दिनों में जब पानी कम हो जाता है तब सुधार कार्य लगाने की बात कहते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था. जिस कारण आज यह बड़ी दुर्घटना घटित हुई है. जिससे पूरे इलाके के किसान प्रभावित हो जाएंगे.''

FARMER PROTEST BARGI CANAL
जबलपुर में बरगी बांध की नहर फूटने से बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

सर्वे कराकर किसानों को दिया जाएगा मुआवजा
एसडीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि, ''कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर नहर के टूटने के कारण खेतों में पानी भर जाने से फसलों को हुये नुकसान का सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है. प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण किया जाएगा.

कार्यपालन यंत्री बरगी बांध संभाग क्रमांक चार श्रद्धा बंसोडकर के मुताबिक, ''बांध के दाईं तट नहर के आर डी 6.94 किलोमीटर स्थित नर्रई एक्वाडक्ट के अपस्ट्रीम के दाहिने भाग के ट्रांजिशन कर्व में रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही बरगी बांध से दाईं तट नहर से पानी की निकासी पूरी तरह बंद कर दी गई है.

नहर टूटे हिस्से के आगे के नहर के गेट जो 11, 17, 25 किलोमीटर में स्थित है, उन्हें खोल दिया गया है. ताकि पानी तुरन्त ही लेवल में आ जाए. साथ ही लेवल डाउन होने पर मलबा भरते हुए रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा. फिलहाल नहर टूटे हुए हिस्से से पानी नरई नाले में जा रहा है जो आगे जाकर नदी में मिल रहा है.

Last Updated : February 2, 2026 at 1:31 PM IST

TAGGED:

JABALPUR BARGI DAM CANAL DAMAGE
BARGI CANAL WATER SUPPLY STOP
FARMER PROTEST BARGI CANAL
BARGI DAM FLOOD SITUATION
JABALPUR BARGI CANAL BURSTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.