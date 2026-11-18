जबलपुर में रात 2 बजे किसानों पर टूटी आफत, बरगी बांध की 40 साल पुरानी नहर से आया सैलाब
जबलपुर में बरगी बांध की नहर फूटने से किसानों की धान की तैयार फसल पर फिरा पानी. खेत बने तालाब. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:26 PM IST
जबलपुर : बरगी बांध की बाईं तट नहर में पानी का दबाव किसानों के लिए मुसीबत बन गया. करीब 40 साल पुरानी नहर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 2 बजे मंगेला और पिपरिया गांव के बीच फूट गई. नहर से तेज बहाव के साथ पानी आसपास के खेतों में भर गया. इससे फसलें जलमग्न हो गईं. एक किसान के खेत में दो दिन पहले बोया गया चना बर्बाद हो गया, जबकि दूसरे किसान की 6 एकड़ में लगी पककर तैयार धान की फसल पानी में डूब गई. घटना के बाद एक बार फिर बरगी नहर की जर्जर स्थिति और लंबे समय से लंबित मरम्मत का मुद्दा गर्मा गया.
कई जगह सीपेज, मरम्मत का प्रस्ताव अटका
बरगी बांध की बाईं तट नहर जबलपुर से नरसिंहपुर तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती है. इसकी कुल लंबाई करीब 135 किलोमीटर है. रबी सीजन में किसान गेहूं, चना और गन्ने की बुवाई कर रहे हैं. इसके लिए नहर में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. नहर की लंबाई अधिक होने और बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण इसमें पानी का दबाव भी बना रहता है.
बरगी बांध नहर की कार्यपालन यंत्री संगीता दिवाकर के मुताबिक "नहर करीब 40 साल पुरानी है. लंबे समय से इस्तेमाल होने के कारण इसके कई हिस्सों में सीपेज की समस्या सामने आई है. इन स्थानों की विभाग ने मार्किंग भी कर रखी है. सीपेज रोकने और नहर की मरम्मत के लिए करीब सवा करोड़ रुपए का टेंडर लाया गया है, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है."
अफसरों को पहले से थी आशंका
अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इसकी आशंका पहले से है और भी इसे दुरुस्त भी करवाना चाहते थे लेकिन सरकार जब तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देगी, तब तक काम नहीं करवाया जा सकता. इसलिए काम रुका है. घटना की रात नहर पूरी क्षमता और दबाव के साथ संचालित हो रही थी. इसी दौरान रात करीब 2 बजे मंगेला और पिपरिया गांव के बीच नहर टूट गई. पानी का तेज बहाव आसपास के खेतों में पहुंच गया.
दो दिन पहले बोया चना बर्बाद, 6 एकड़ धान डूबी
नहर टूटने से प्रभावित किसान मानवेंद्र यादव ने बताया "उन्होंने अपने खेत में दो दिन पहले ही चने की बुवाई की थी. नहर का पानी पूरे खेत में भर गया, जिससे उनकी फसल खराब हो गई. एक अन्य किसान की 6 एकड़ खेत में धान की फसल लगी थी. धान पूरी तरह पक चुकी थी और एक-दो दिन में कटाई शुरू होने वाली थी. लेकिन नहर का पानी खेत में भरने से पूरी फसल जलमग्न हो गई. धान की फसल पूरी रात पानी में डूबी रही, जिससे उसके खराब होने की आशंका है. इसी तरह लगभग 50 से ज्यादा किसानों की फसले बर्बाद हो गईं."
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राजस्व विभाग कर रहा नुकसान का आकलन
कार्यपालन यंत्री संगीता दिवाकर ने बताया "प्रभावित किसानों की फसल के नुकसान का आकलन राजस्व विभाग की ओर से किया जा रहा है. शासन के प्रावधानों के अनुसार जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा."