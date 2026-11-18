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जबलपुर में रात 2 बजे किसानों पर टूटी आफत, बरगी बांध की 40 साल पुरानी नहर से आया सैलाब

जबलपुर में बरगी बांध की नहर फूटने से फसलें बर्बाद ( ETV BHARAT )

जबलपुर : बरगी बांध की बाईं तट नहर में पानी का दबाव किसानों के लिए मुसीबत बन गया. करीब 40 साल पुरानी नहर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 2 बजे मंगेला और पिपरिया गांव के बीच फूट गई. नहर से तेज बहाव के साथ पानी आसपास के खेतों में भर गया. इससे फसलें जलमग्न हो गईं. एक किसान के खेत में दो दिन पहले बोया गया चना बर्बाद हो गया, जबकि दूसरे किसान की 6 एकड़ में लगी पककर तैयार धान की फसल पानी में डूब गई. घटना के बाद एक बार फिर बरगी नहर की जर्जर स्थिति और लंबे समय से लंबित मरम्मत का मुद्दा गर्मा गया.

कई जगह सीपेज, मरम्मत का प्रस्ताव अटका