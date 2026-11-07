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मछुआरों के लिए सुनहरा मौका, 3 टन मछली उत्पादन कर लाखों कमाएं, सरकार दे रही सब्सिडी

मछुआरों के लिए सुनहरा मौका ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर सहित उसके आसपास के इलाकों में मछली पालन सदियों से मछुआरा समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन रहा है. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों तालाब हैं, जहां परंपरागत तरीके से मछली पालन किया जाता है. हालांकि, इस पद्धति में उत्पादन सीमित रहता है. इसलिए अब मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें केज फार्मिंग यानी जाल के पिंजरों में मछली पालन की तकनीक महत्वपूर्ण साबित हो रही है. इस तकनीक से कम जगह में अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन किया जा सकता है.

7 महीने में 3 टन तक मछली उत्पादन जबलपुर मत्स्य विभाग के संयुक्त संचालक राजा राजतिलक धुर्वे के मुताबिक, ''केज फार्मिंग में एक पिंजरा 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा होता है. इसमें करीब 7 महीने में 3 टन तक मछली का उत्पादन लिया जा सकता है. एक केज स्थापित करने में लगभग 3 लाख रुपये की लागत आती है. इसमें मछलियों के दाने पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं. उत्पादन के बाद पहले ही साल में निवेश की लागत निकलने के साथ 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. दूसरे साल यह बचत बढ़कर करीब 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.''