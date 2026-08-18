बरगी बांध के खोले गए 9 गेट, मंडला और डिंडोरी की बारिश ने बढ़ाया डैम का वाटर लेवल
जबलपुर में बरगी डैम के खोले गए 9 गेट, बांध का बढ़ा जलस्तर, पड़ोसी जिलों मंडला, डिंडौरी और उमरिया में हुई मूसलाधार बारिश का असर. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:41 PM IST
जबलपुर: इस मानसून सीजन में अभी तक जबलपुर जिले में कम बारिश हुई है, लेकिन पड़ोसी जिले मंडला और डिंडौरी में हुई भारी बारिश का असर जरूर देखने मिला है, जिसके चलते जबलपुर में बरगी डैम का जलस्तर बढ़ गया है. लिहाजा मंगलवार को बरगी बांध के 9 गेटों को खोला गया है और इससे पानी छोड़ा जा रहा है.
डिंडौरी, मंडला और उमरिया में बारिश से असर
दरअसल, बरगी बांध के कैचमेंट इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. इसकी वजह से बांध में लगातार पानी आ रहा है. बरगी बांध के गेट खोलने के बाद जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में भी नर्मदा नदी का जलस्तर तीन से चार फीट तक बढ़ जाएगा. इसलिए लोगों को हिदायत दी गई है कि वह नदी के तट से दूर रहें. बरगी डैम के कैचमेंट इलाकों डिंडोरी, उमरिया, डिंडौरी और मंडला में लगातार बारिश हो रही है. इसकी वजह से बरगी डैम में तेजी से पानी आ रहा है.
बरगी बांध का जलस्तर 420.85 मी
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया "बरगी डैम में फिलहाल 1620 क्यूसेक पानी की आवक है. बांध अपने अधिकतम जलस्तर 422.75 मीटर से लगभग 2 मीटर ही खाली है. फिलहाल बरगी बांध का जलस्तर 420.85 मीटर है. बारिश के अलग-अलग महीने में बांध का जल का स्तर भी नियत होता है. यदि उससे ज्यादा पानी बांध में रहता है, तो उसे गेट खोलकर निकाल दिया जाता है. अभी बरगी का जलस्तर ज्यादा है.
बरगी बांध के खोले गए 9 गेट
इसी के चलते आज बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं. इन गेटों से 1031 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जाएगा. इन सभी जलद्वारों को .78 मीटर तक खोला गया है. पानी की आवक जब तक बनी रहेगी, तब तक यह गेट खुले रहेंगे. पिछले साल की तुलना में बरगी डैम के गेट बहुत दिन बाद खुले हैं. पिछले साल तो जुलाई के महीने में ही बरगी बांध के गेट खोलने पड़े थे. इस साल बारिश कम है. इस वजह से बांध के गेट खुलने में देरी हुई है."
जबलपुर में इस बार अभी तक 16 इंच बारिश
जबलपुर में बारिश का आधा सीजन बीत जाने के बाद भी मंत्र 16 इंच बारिश ही दर्ज की गई है. जो पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक लगभग आधी बारिश है, क्योंकि पिछले साल आज के दिन तक 33 इंच बारिश हो चुकी थी.
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नदी के तट से दूर रहने की अपील
बरगी डैम के गेट खुलने की वजह से आने वाले 2 घंटे में ही बांध का पानी जबलपुर पहुंच जाएगा. जबलपुर में ग्वारीघाट तिलवारा घाट में लगभग 3 फीट पानी बढ़ने की संभावना है. इसी तरह नरसिंहपुर और नीचे नर्मदापुरम तक नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा. जिला प्रशासन ने लोगों को नदी के तट से दूर रहने की अपील की है.