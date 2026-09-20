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मोबाइल और वेब सीरीज के दौर में बच्चों को संस्कार देने की चुनौती, 2000 शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग

इस कार्यक्रम के तहत जबलपुर में सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को करीब दो घंटे तक बच्चों के बदलते व्यवहार और उनके सामने मौजूद नई चुनौतियों के बारे में ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई.

दरअसल, जबलपुर में बीपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा चलो बने आदर्श कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जहां मोबाइल, वीडियो गेम और वेब सीरीज को लेकर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है. कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि मोबाइल, वीडियो गेम और वेब सीरीजि ने बच्चों की जिंदगी को काफी बदल दिया है. इसका असर उनकी पढ़ाई, व्यवहार और सोच पर भी पड़ रहा है. ऐसे समय में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा देना भी बड़ी चुनौती बन गया है.

जबलपुर: पेरिस के एफिल टावर पर महिला कर्मचारियों को अचानक ड्यूटी से एक दिन के लिए छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख संत इस टावर पर पहुंचे थे. यह घटना पूरी दुनिया में खबरों में छाई रही. ऐसा कहा गया कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के धर्मगुरु महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं. इसलिए एफिल टावर में महिलाओं को छुट्टी दे दी गई थी, ऐसा नहीं है कि यह संस्था केवल धार्मिक कार्य करती है, बल्कि इसी संस्था ने जबलपुर में 2000 से ज्यादा शिक्षकों को एक विशेष ट्रेनिंग दी है. जिसमें बच्चों को मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम और वेब सीरीज से होने वाले हानिकारक प्रभाव से बचाया जा सके.

कार्यक्रम में बीएपीएस के संत महंत ज्ञान नयन ने मोबाइल, वीडियो गेम और वेब सीरीज के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाया. उन्होंने कहा कि केवल शिक्षित हो जाना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि उस दौर में कई उच्च शिक्षित लोग भी ऐसे कार्यों में शामिल हुए. जो मानवता के लिए बेहद गंभीर थे. उनका कहना था कि इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार और मानवीय मूल्यों का विकास भी जरूरी है.

संस्था ने ऑडियो-विजुअल सामाग्री तैयार

महंत ज्ञान नयन ने वर्तमान समय में मोबाइल और इंटरनेट की लत से जुड़ी बच्चों की समस्याओं के उदाहरण भी दिए. उन्होंने कहा कि बच्चों में पैदा हो रही इन समस्याओं का समाधान केवल सख्ती से नहीं निकाला जा सकता. शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की मानसिक स्थिति को समझते हुए व्यवहार करना होगा. संस्था ने इसी उद्देश्य से कई फिल्में और ऑडियो-विजुअल सामग्री तैयार की है, जिन्हें स्कूलों में बच्चों के बीच इस्तेमाल किया जा रहा है.

कार्यक्रम में जबलपुर संभाग के संयुक्त शिक्षा संचालक घनश्याम सोनी भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि "आज के दौर में शिक्षक के सामने बच्चों को शिक्षा देने के साथ उन्हें अनुशासित रखने की भी चुनौती है. मौजूदा नियमों और बदले हुए सामाजिक परिवेश में बच्चों को दंडित किए बिना शिक्षा देना जरूरी है. ऐसे में शिक्षकों को भी समय के साथ खुद को अपडेट करना होगा.

बच्चों की परवरिश में माता-पिता की भूमिका

कार्यक्रम में शामिल निजी स्कूलों की शिक्षिकाओं ने भी माना कि मोबाइल, वीडियो गेम और वेब सीरीज का बच्चों पर प्रभाव चिंता का विषय है. उनका कहना था कि शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी इस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है. बच्चों की परवरिश में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें भी यह समझना होगा कि बदलते समय में बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए.

स्वामी ज्ञान नयन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संस्था के सन्यासी महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं. यह हमारे नियम में शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्था महिला विरोधी हो बल्कि हमारे कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़े हुए कई कार्यक्रम होते हैं और संस्था में महिलाओं का विशेष सम्मान है. बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था दुनिया के कई देशों में धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियां संचालित करती है. संस्था के वर्तमान प्रमुख महंत स्वामी महाराज का जन्म जबलपुर में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्राइस्ट चर्च स्कूल, जबलपुर में हुई थी. जबलपुर से उनके जुड़ाव के कारण संस्था के इस कार्यक्रम को यहां विशेष रूप से विस्तार दिया जा रहा है.