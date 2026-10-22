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बैलेंस रॉक का कभी भी गड़बड़ा सकता है संतुलन! ठीक पीछे खड़ी हो गई बिल्डिंग

बैलेंस रॉक का कभी भी गड़बड़ा सकता है संतुलन! ( ETV Bharat )

जबलपुर: नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर की पहाड़ियों तक जबलपुर की पहचान सीमित नहीं है. शहर में प्रकृति की एक ऐसी अनोखी संरचना भी है, जिसे देखने के लिए देशभर से पर्यटक पहुंचते हैं. मदन महल किले के पास मदन महल पहाड़ी पर मौजूद बैलेंस रॉक प्रकृति की अद्भुत भूगर्भीय संरचना है. अब इस प्राकृतिक धरोहर के आसपास जमीनों के निजी हाथों में पहुंचने और निर्माण कार्य होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

बैलेंस रॉक देखने देश-विदेश से पहुंचते हैं पर्यटक बैलेंस रॉक में एक विशाल गोलाकार चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर इस तरह टिकी हुई है, मानो जरा-सा संतुलन बिगड़ते ही नीचे गिर जाएगी. इसके बावजूद यह संरचना लंबे समय से अपने स्थान पर कायम है. प्रकृति की इस अनोखी कलाकारी को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक जबलपुर पहुंचते हैं. इन दिनों पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से आए पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं.