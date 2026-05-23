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मां दूसरों के घरों में करती है काम और बेटा हॉकी टीम में शामिल, जबलपुर के आयुष रजक की कहानी

जबलपुर में सदर के पास बांगड़ मोहल्ला है, ज्यादातर लोग इस जगह को जानते तक नहीं हैं. यह एक घनी बस्ती है जहां ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं. यहीं पर 2 कमरों में एक रजक परिवार रहता है. हालांकि यह घर भी इनका नहीं है. यह लोग इसमें किराए से रहते हैं. फिलहाल इस घर में आयुष की मां ममता रजक रहती हैं. ममता के पति अनिल रजक का 2025 में निधन हो गया था.

जबलपुर: एक बार फिर 2 खिलाड़ी आयुष रजक और सिद्धार्थ ने भारतीय हॉकी टीम की अंडर 18 टीम में अपनी जगह बनाई है. यह दोनों ही भारत की ओर से जापान में मैच खेलने जा रहे हैं. यह दोनों ही बेहद गरीब स्थिति के हैं. आयुष रजक की मां दूसरों के घरों में काम करती है. यह परिवार किराए के घर में रहता है लेकिन इसके बावजूद आयुष ने अपनी मेहनत के दम पर हॉकी टीम में जगह बनाई है. इसी तरह सिद्धार्थ के पिता भी गार्ड की नौकरी करते हैं.

ममता रजक अपना गुजर बसर दूसरों के घरों में काम करके करती हैं लेकिन इस घर से एक बच्चा निकला जो अब भारत की अंडर 18 हॉकी टीम का सदस्य है. ममता रजक के बेटे आयुष रजक का सिलेक्शन भारत की अंडर 18 हॉकी टीम में हुआ है और वह जल्द ही भारत की ओर से जापान में मैच खेलने के लिए जा रहे हैं.

'प्रेक्टिस करने 10 किलोमीटर दूर जाता था आयुष'

आयुष की मां ममता रजक ने बताया, "उनका बेटा अभी मात्र 17 साल का है. हमने उसका एडमिशन कैंट बोर्ड के सरकारी स्कूल कटंगा में करवाया था. यहीं पर आयुष रजक ने हॉकी खेलना शुरू किया था. वह हॉकी खेलने में काफी अच्छा था, तो उसके कोच ने कहा कि तुम्हें यदि आगे अपना करियर हॉकी में बनाना है तो रानीताल के टर्फ मैदान में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए."

आयुष रजक और सिद्धार्थ का भारतीय हॉकी टीम की अंडर 18 टीम में सिलेक्शन (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "आयुष के लिए ट्रफ में जाना कोई सरल काम नहीं था. सदर में उनके घर से रानीताल लगभग 10 किलोमीटर दूर है. आयुष कभी अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट लेकर जाता था तो कभी पैदल जाता था. बाद में जब उसका रुझान बहुत अधिक हाकी की तरफ हुआ तो हमने उसे साइकिल दिला दी थी.

'आयुष रजक और सिद्धार्थ शानदार खिलाड़ी'

जबलपुर के कटंगा स्कूल के मैदान में आयुष रजक जैसे बच्चों को हॉकी के प्रति जागरूक करने का काम यहां के कोच मोहम्मद शकील कर रहे हैं. उन्होंने बताया, "आयुष रजक और सिद्धार्थ उनके 2 ऐसे शानदार खिलाड़ी हैं जो बहुत मेहनत करते थे. उनके खेलने की स्टाइल ही अलग थी. इसी वजह से हमने शुरुआत में तो पहले उन्हें अपने इसी स्कूल के मैदान पर ट्रेनिंग दी लेकिन बाद में हमने उन्हें रानीताल के मैदान में भेज कर सिखाया."

'हॉकी अकादमी में सिलेक्शन के बाद भोपाल में प्रेक्टिस'

कोच मोहम्मद शकील का कहना है, "दरअसल हॉकी फेडरेशन हॉकी खेलने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान रखती है और जहां भी हॉकी खेलने वाला होनहार बच्चा नजर आता है उसका सिलेक्शन हॉकी अकादमी के लिए किया जाता है. 2022 में ही आयुष रजक जबलपुर से भोपाल चला गया था और अब वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा है.

'हॉकी बेहद परिश्रम वाला खेल'

कोच मोहम्मद शकील का कहना है, "हॉकी बेहद परिश्रम भरा खेल है. इसलिए केवल शौकिया तौर पर खेल खेलने वाले बच्चे इसमें सफल नहीं हो पाते. शौकिया तौर पर खेल खेलने वाले बच्चे समर कैंप तक ही हॉकी जैसे खेल-खेल पाते हैं. इसमें ज्यादातर वही बच्चे सफल होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती है क्योंकि उन बच्चों को हॉकी में अपने आगे वाले जीवन को सफल करने का सपना नजर आता है. इसलिए वह मैदान पर जमकर पसीना बहाते हैं."

आयुष ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया, "उसने अपने लिए भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है लेकिन वह अब इस बात से खुश है कि उसे जल्द ही भारत की ओर से खेलने का मौका मिलेगा." आयुष की मां का कहना है कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि वह बहुत आगे जाएगा.