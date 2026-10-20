जबलपुर में राकेश सिंह के कंधे बैठ रावण वध को निकले श्रीराम, इसके बाद मंत्री ने दशानन को फूंका
जबलपुर में 74वें पंजाबी दशहरे का आयोजन. मंत्री राकेश सिंह ने किया विशाल लंकापति का दहन. श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:39 AM IST
जबलपुर: जबलपुर में 74वें पंजाबी दशहरे का भव्य आयोजन किया गया. आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में आयोजित इस उत्सव में हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए. कार्यक्रम की खास बात यह रही कि कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने अपने कंधे पर भगवान राम को बिठाकर रावण दहन किया. आयोजन के दौरान रावण, कुंभकरण और मेघनाद के 50 फीट ऊंचे पुतले बनाए गए थे. वहीं, रावण दहन से पहले छोटी रामलीला का मंचन किया गया और करीब एक घंटे तक आतिशबाजी हुई. इस परंपरा को देश विभाजन के बाद पंजाब से आए परिवारों ने शुरू की थी.
74 साल से निभाई जा रही परंपरा
जबलपुर का पंजाबी दशहरा अपनी विशिष्ट परंपरा के लिए जाना जाता है. यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा दशहरा आयोजन है, जिसे नवमी के दिन मनाया जाता है. पिछले 74 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह उत्सव अब पंजाबी समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. इसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं.
भारत के विभाजन के बाद शुरु हुआ आयोजन
बताया जाता है कि देश के विभाजन के बाद पंजाब से जबलपुर आकर बसे परिवारों ने अपनी धार्मिक आस्था और परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से इस आयोजन की शुरुआत की थी. शुरुआती दौर में सीमित स्तर पर होने वाला यह उत्सव समय के साथ भव्य रूप लेता गया. आज आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में आयोजित पंजाबी दशहरा शहर के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल है.
अगले साल मनाई जाएगी 75वीं वर्षगांठ
कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा, "अगले साल पंजाबी दशहरे के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर को और अधिक भव्य तरीके से मनाया जाएगा. पंजाब से आए परिवारों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, लेकिन आज यह पूरे जबलपुर की पहचान बन चुकी है."
आस्था के साथ सामाजिक एकता का संदेश
पंजाबी दशहरे का यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है. रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों के दहन के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया. रामलीला, आतिशबाजी और भगवान राम से जुड़ी परंपराओं ने उत्सव को खास बनाया. 74 वर्षों से जारी यह आयोजन अब जबलपुर की साझा सांस्कृतिक विरासत बन चुका है. अगले साल इसकी 75वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजकों और समाज के लोगों में विशेष उत्साह है.
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जबलपुर में अलग-अलग संस्कृतियों का समागम देखने को मिलता है. एक तरफ जबलपुर में बुंदेली शैली से दुर्गा पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ शहर के कई मंदिरों में गौंड पद्धति से भी शक्ति की आराधना की जाती है. इसके साथ ही कई स्थानों पर बंगाली शैली से भी दुर्गा पूजा होती है. पंजाबियों का दुर्गा पूजा करने का अपना ही अलग तरीका है. पंजाबी दशहरा इसी का एक आयोजन है.