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जबलपुर में राकेश सिंह के कंधे बैठ रावण वध को निकले श्रीराम, इसके बाद मंत्री ने दशानन को फूंका

जबलपुर में पंजाबी दशहरे का भव्य आयोजन ( ETV Bharat )

जबलपुर: जबलपुर में 74वें पंजाबी दशहरे का भव्य आयोजन किया गया. आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में आयोजित इस उत्सव में हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए. कार्यक्रम की खास बात यह रही कि कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने अपने कंधे पर भगवान राम को बिठाकर रावण दहन किया. आयोजन के दौरान रावण, कुंभकरण और मेघनाद के 50 फीट ऊंचे पुतले बनाए गए थे. वहीं, रावण दहन से पहले छोटी रामलीला का मंचन किया गया और करीब एक घंटे तक आतिशबाजी हुई. इस परंपरा को देश विभाजन के बाद पंजाब से आए परिवारों ने शुरू की थी.

74 साल से निभाई जा रही परंपरा जबलपुर का पंजाबी दशहरा अपनी विशिष्ट परंपरा के लिए जाना जाता है. यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा दशहरा आयोजन है, जिसे नवमी के दिन मनाया जाता है. पिछले 74 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह उत्सव अब पंजाबी समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे शहर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. इसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं.