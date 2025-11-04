ETV Bharat / state

17 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी, आशा-उषा कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने दी अनिश्चकालिन हड़ताल की चेतावनी ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश में आशा और उषा कार्यकर्ताओं की संख्या 1 लाख से अधिक है. जबलपुर में ही इनकी संख्या लगभग 1700 है. हर गांव में एक आशा या उषा कार्यकर्ता होती है. इस कार्यकर्ता का काम स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचना है. इनमें गर्भवती महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी, बच्चों के टीके और हेल्थ मिशन के जुड़े कई कार्य करती हैं. इसके अलावा टीवी, मलेरिया और कुपोषण संबंधी कई योजनाएं इन सभी को आशा और उषा कार्यकर्ता के माध्यम से ही पूरा किया जाता है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ महिलाओं को खुश करने के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने पैसा दे रही है. वहीं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की लगभग 1 लाख महिलाएं आशा और उषा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमें, हमारे काम का ही पैसा नहीं दिया जा रहा. आशा और उषा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग की 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं के लिए काम करती हैं. अब आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि 17 तारीख तक उनका पैसा नहीं दिया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

3 महीने बाद तनखा देने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

केंद्र सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप

इस काम के एवज में आशा और उषा कार्यकर्ता को 4200 रुपए राज्य सरकार की ओर से और 6000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है. इसके साथ ही अलग-अलग किस्म के काम के कुछ इंसेंटिव भी है, जिन्हें देने का प्रावधान है. जबलपुर आशा उषा संयुक्त मोर्चा की सचिव नीतू कनौजिया ने बताया "कि इंसेंटिव तो छोड़िए हमें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला 6000 रुपए भी नहीं दिया जा रहा है और मात्र 4200 में हमसे काम करवाया जा रहा है.

आशा और उषा कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)

3-3 महीने बाद वेतन देने आरोप

नीतू कनौजिया का आरोप है कि एक तरफ जहां दीपावली पर लोगों को बोनस मिला, गिफ्ट मिले और हमें, हमारी तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली. हमारी सैलरी 3-3 माह बाद दी जा रही है और उसमें भी पैसा काट लिया जाता है. इंसेंटिव का कभी हिसाब ही नहीं बनता है. आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम पैसा दिया जा रहा है.

17 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी (ETV Bharat)

मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी

यह सभी आशा उषा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आते हैं और नियम से इन्हें 5 तारीख तक तनख्वाह दे दी जानी चाहिए, लेकिन 2-2 महीने बीत जाने के बाद भी इनका हिसाब नहीं हो पा रहा है, अब आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि सरकार ने 17 नवंबर तक हमारी बात नहीं मानी तो 17 नवंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाएं प्रभावित होगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. इन महिला कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर जाने का असर गर्भवती महिलाएं कुपोषित बच्चों को भोगना होगा.