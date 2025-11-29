फिल्मों में काम के लिए अब घर से भागना जरूरी नहीं, जबलपुर के कई कलाकारों ने मुंबई में गाड़े हैं झंडे
जबलपुर के युवा कलाकार नीरज ठाकुर और अंशुल ठाकुर ने मयानगरी मुंबई में अपने अभिनय से बनाई पहचान. कई फिल्मों का रह चुके हैं हिस्सा.
जबलपुर: अलग-अलग दौर में जबलपुर से फिल्मी कलाकार निकलते रहे हैं. यह सिलसिला आज भी जारी है. 60 के दशक में यहां के याकूब खान और प्रेमनाथ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई थी. रघुवीर यादव जैसे शानदार कलाकार भी जबलपुर से निकले. इन्हीं कलाकारों को देखते हुए जबलपुर के नीरज राजपूत और अंशुल ठाकुर जैसे नए कलाकार भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिल्मों में काम कर रहे हैं. इन लोगों को फिल्में मिल भी रही हैं. इन कलाकारों का कहना है कि "जोखिम है लेकिन सफलता का मजा भी बहुत है."
आपने अक्सर सुना होगा कि लोग फिल्मों में काम करने के लिए घरों से भाग जाया करते थे. मुंबई में रोजाना ऐसे लोग भाग कर पहुंचते थे. लेकिन फिल्मों में काम आसानी से नहीं मिलता था. इसीलिए बहुत ही कम लोग सोच समझकर फिल्मों में कैरियर बनाने का जोखिम उठाते थे. ज्यादातर लोग घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुंबई भाग कर पहुंचे थे और फिर फिल्मों में काम करने के लिए स्टूडियो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर के चक्कर काटते थे. बा मुश्किल कुछ लोगों को काम मिल पाता था और ज्यादातर लोग मुंबई से वापस आ जाते थे. मुंबई से वापस आए ऐसे सैकड़ों लोग अक्सर आपको अपना संघर्ष सुनाते हुए मिल जाएंगे.
ड्रामा स्कूल में अपने अभियन को निभाया
एक्टर अंशुल ठाकुर ने बताया,"उनका घर शहर के पास एक कस्बे पनागर में है. उनका परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है. वे स्टेज ड्रामा करते थे. उन्होंने तय किया कि वह फिल्मों में काम करेंगे. इसके लिए उन्होंने बाकायदा भोपाल के ड्रामा स्कूल में एडमिशन लिया पढ़ाई करने के बाद में मुंबई गए और वहां पर उन्होंने फिल्मों में काम दिलाने वाली कंपनियों के पास अपना बायोडाटा छोड़ा और वापस जबलपुर आ गए." अंशुल ठाकुर अभी उभरते हुए कलाकार हैं. वे पंचायत वेब सीरीज और कटहल फिल्म का हिस्सा थे.
अब फिल्मों में काम मिलना हुआ आसान
कलाकार नीरज ठाकुर भी फिल्म इंडस्ट्री में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आश्रम वेब सीरीज और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. गंगाजल 3 में भी उन्होंने काम किया था. नीरज ठाकुर का कहना है कि "यह बात सही है कि पहले की अपेक्षा अब फिल्मों में काम मिलना सरल हो गया है, लेकिन अभी भी फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर कई लोग धोखाधड़ी भी करते हैं. फर्जी फिल्में अनाउंस कर दी जाती हैं और काम के नाम पर कई लोगों से पैसे भी ऐंठ लिए जाते हैं. इसलिए कलाकारों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसे लोगों से न ठगे जाएं."
फिल्मी जगत के कई दिग्गज जबलपुर से
फिल्म इंडस्ट्री में जबलपुर से कलाकार जाते रहे हैं. यह सिलसिला याकूब खान से शुरू हुआ था. याकूब खान 60 के दशक की कलाकार थे. उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. इसके बाद मशहूर फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ जबलपुर से मुंबई पहुंचे और उन्होंने खूब नाम कमाया. जया भादुडी ने भी शुरुआती पढ़ाई जबलपुर में ही की थी. उनके पिता जबलपुर में पत्रकार थे. शरद सक्सेना भी जबलपुर से निकलने वाले एक बड़े कलाकार हैं. उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था.
जबलपुर के कलाकारों ने मुंबई में बनाई पहचान
पंचायत वेब सीरीज फेम एक्टर रघुवीर यादव भी जबलपुर से निकले एक बड़े कलाकार हैं. उनका सफर बुंदेली गीतों से शुरू हुआ था. शुरुआती दिनों में वे बुंदेली गीत जबलपुर में ही सीखे थे. अर्जुन रामपाल का जन्म भी जबलपुर में ही हुआ था. बृज किशोर तिवारी भी जबलपुर के एक जाने माने कलाकार हैं. इन्होंने भी छोटे-छोटे कई रोल किए हैं. उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने का मौका मिला था. जबलपुर से निकली कलाकार शान्विका ने पंचायत वेब सीरीज में प्रधान जी की लड़की के रूप में काम किया और अपनी कला से सभी को प्रभावित किया है.
विवेचना रंगमंडल ने कई कलाकारों को दिया स्टेज
जबलपुर कला के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है. शहर में विवेचना रंगमंडल की वजह से कई कलाकारों को पहले स्टेज पर काम करने का मौका मिला. इन्हीं कलाकारों ने बाद में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई. अभी भी विवेचना रंगमंडल के कई कलाकार राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में शिक्षा पा रहे हैं.