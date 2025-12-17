आंख में पट्टी बांध धीरेंद्र शास्त्री की तरह भविष्य बता देते हैं बच्चे, आर्ट ऑफ लिविंग ने खोली छठी इंद्री
जबलपुर में बच्चों ने योग के जरिए हासिल की इनट्यूशन प्रक्रिया, आंख पर पट्टी बांधकर बता देंते हैं भविष्य, छूकर बता सकते हैं रंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 4:48 PM IST
जबलपुर: आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए कुछ बच्चों ने इनट्यूशन के जरिए आंख में पट्टी बांधकर कुछ ऐसा करके दिखाया जो सामान्य आदमी आंख खोल कर करता है. इन बच्चों से जुड़े आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों का दावा है कि इन बच्चों की छठी इंद्री जागृत हो गई हैं. इन लोगों का दावा है कि यदि मन को शांत कर लिया जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी ताकत आ सकती हैं जिनकी विज्ञान कल्पना तक नहीं कर सकता.
श्रेयश गुप्ता आंख बंद बता देते हैं भविष्य
आपने अभी तक बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को पर्चा बनाते हुए देखा होगा. ऐसा दावा किया जाता है कि, किसी के बारे में जाने बिना वह उसके बारे में भी वे पर्चे में लिख देते हैं. हालांकि वे यह काम आंख खोलकर करते हैं. लेकिन जबलपुर का श्रेयश गुप्ता यही काम आंख बंद करके कर देता है. श्रेयस गुप्ता की उम्र अभी मात्र 10 साल है, वह चौथी क्लास में पढ़ता है. उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन उसके बावजूद उसने अपने सामने बैठे हुए अमित सोनी का पर्चा बना दिया.
बिना देखे पेंटिंग बना लेती है रायनी
उसने बताया कि, ''अमित सोनी एक फोटोग्राफर हैं, उन्होंने नीली जींस पहन रखी है. उनके हाथ में पर्पल कलर की पेंसिल है.'' इसी तरीके से रायनी हजारी की उम्र अभी मात्र 12 साल है. वह भी आंख में एक मोटी पट्टी बांधकर पेंटिंग बना लेती हैं, शतरंज का खेल खेल लेती हैं. किसी कागज पर लिखी इबारत को पढ़ सकती हैं. वह सब काम कर लेती हैं जो लोग आंख खोल कर करते हैं. उन्होंने हमारे सामने ऐसा करके दिखाया. शुभम पटेल ने आंख में पट्टी बंधी और उन्होंने अपने दोस्त के साथ क्रॉस और बाल का खेल खेला. शुभम पटेल आंख में पट्टी बांधकर शतरंज खेल सकते हैं. पेंटिंग कर सकते हैं, अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति का हुलिया बता सकते हैं.
इन सभी का दावा है कि उन्होंने यह शक्ति योग के जरिए हासिल की है. वे इसे इनट्यूशन प्रक्रिया कहते हैं. ईटीवी भारत ने इनकी आंख में बंधी हुई पट्टी को खुद भी बांधकर देखा. एक मोटी पट्टी है, जिसे आंख पर बांधने के बाद कुछ भी आर पार नहीं देखा जा सकता. लेकिन यह बच्चे छूकर रंग बता सकते हैं, बिना देखे पढ़ सकते हैं.
योग के जरिए मस्तिष्क का हिस्सा होता है सक्रिय
इन सबकी शिक्षक गरिमा खंडेलवाल ने बताया कि, "यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान की प्रक्रिया है. जिसमें हम योग के जरिए मस्तिष्क के किसी हिस्से को सक्रिय कर देते हैं, जिससे बच्चा आंखें बंद करके भी चीज देखने की क्षमता हासिल कर लेता है. इस प्रक्रिया में समय लगता है लेकिन बच्चे इसे आसानी से सीख जाते हैं और यह प्रक्रिया केवल 18 साल तक की उम्र के बच्चों को ही सिखाई जा सकती है."
गरिमा खंडेलवाल का कहना है कि, ''बच्चों के मन को हमने शांत करने की कोशिश की है और जब मन बहुत हद तक शांत हो जाता है, तब उसकी छठी इंद्री काम करने लगती है, तब बच्चों के अंदर यह शक्ति आ जाती है.'' गरिमा खंडेलवाल का कहना है कि, ''इसके आगे के भी कई स्तर हैं जहां मन की शक्ति से चीजों को हिलाया जा सकता है. किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात को पढ़ा जा सकता है.''
श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं बच्चे
ये सभी बच्चे श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं और वहीं पर यह लोग योग सीखते हैं. यहीं पर इन्हें इनट्यूशन प्रक्रिया भी सिखाई जाती है. गरिमा खंडेलवाल का कहना है कि, ''इस तरीके से बच्चे न केवल मन को शांत रख पा रहे हैं बल्कि इसका फायदा इन्हें अपनी शिक्षा में बहुत अधिक मिलता है और बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से सीख पाते हैं.''
इन बच्चों ने जो करके दिखाया वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. जिस तरह का दावा इन बच्चों और उनके मैन्टर के द्वारा किया जा रहा है. वह आश्चर्यजनक है लेकिन यदि यह शक्ति है तो इसका और विस्तार होना चाहिए और इसका काम मानव जीवन से जुड़े हुए दूसरी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी किया जाना चाहिए.