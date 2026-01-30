मध्य प्रदेश में तोपों का पार्क, वॉर में दुश्मनों के छुड़ाए छक्के, लाइट एंड साउंड शो में बता रहे हिस्ट्री
जबलपुर: देशभर में आपने कई म्यूजियम देखे होंगे, जहां पुराने ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखा जाता है. राजा-महाराजाओं और रानियों के कपड़े, आभूषण, हथियार, उनके इस्तेमाल के सामान, पेंटिंग्स, बर्तन, फुटवियर सहित कई सामानों को रखा जाता है. इसी तरह मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के एओसी म्यूजियम में ब्रिटिश काल से लेकर 1950 तक सेना ने जिन तोपों का इस्तेमाल किया, उन्हें सजाकर एक गन पार्क बनाया गया है. जिसमें कई ऐसी तोप हैं, जिनका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ है. यहां पर तोप के विकास की पूरी यात्रा को भी दिखाया गया है.
जबलपुर में मैटेरियल मैनेजमेंट कॉलेज है. इसी कॉलेज में एओसी म्यूजियम है. कॉलेज और संग्रहालय सेना की संपत्ति है. इस म्यूजियम की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में हुई थी. इसे कोलकाता में शुरू किया गया था, बाद में जबलपुर में स्थापित किया गया. इस संग्रहालय में 2000 से ज्यादा हथियार हैं. भारतीय सेना ने बीते 200 सालों में जितने हथियारों का इस्तेमाल किया है. उनमें से ज्यादातर के नमूने यहां सुरक्षित हैं. तलवार से लेकर आधुनिक हथियारों तक की पूरी यात्रा यहां देखी जा सकती है.
संग्रहालय के बाहर रखीं तोपें
संग्रहालय के एक हिस्से में 900 से ज्यादा दस्तावेज हैं. जिसमें अंग्रेजों के जमाने के मिलिट्री ऑर्डर सुरक्षित हैं. एक हिस्से में सेना के इस्तेमाल में आने वाले सामानों को सजाया गया है. यहीं पर कश्मीर के राजा हरि सिंह की बग्गी रखी हुई है और एक हिस्से में बंदूके रखी हुई है. संग्रहालय के बाहर कई तोप रखी हुई है. हर तोप का अपना इतिहास है, लेकिन इन तोपों के इतिहास के बारे में पहले ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी.
सुआ टेला टोनंती गन पार्क में ऐतिहासिक तोपें
म्यूजियम के अधिकारी मेजर राजेंद्र सिंह ब्रिक ने बताया कि "संग्रहालय प्रशासन ने यहां पर एक गन पार्क स्थापित किया है. जिसका नाम सुआ टेला टोनंती गन पार्क रखा गया है. सुआ टेला टोनंती एक ऐतिहासिक आयुध बोर्ड है, जो 16वीं शताब्दी से ही हथियार, गोला-बारूद, किलेबंदी और सैन्य सामग्री से जुड़ी हुई संस्था रही है. इस गन पार्क में 1805 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक की कई शानदार ऐतिहासिक तोपों की जानकारी दी गई है.
इन तोपों के बारे में जानकारी, महत्व, ताकत और इस्तेमाल को लेकर 45 मिनट का लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है. इस शो के दौरान इस तोप की गोला फेंकने के दौरान जो आवाज आती है, उसे भी साउंड के जरिए दर्शकों को सुनाया जाता है. इनमें से हर तोप का इस्तेमाल कभी ना कभी युद्ध में हुआ है. इस लाइट एंड साउंड शो में दर्शक यह भी समझ सकता है कि तोप का विकास किस तरह हुआ. इस गन पार्क में 20 तोप रखी हुई है. इन सभी मॉडल की तोपों ने अपने जमाने में हुए बड़े युद्धों में हिस्सा लिया था.
OML 9 Pounder 1805 Gun (Cannon)
इस गन पार्क में सबसे पुरानी तोप 1805 की ओ एम एल 9 पाउडंर है. 1100 किलो की यह तोप 1 मीटर लंबी थी. यह शुरुआती तोप थी. जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था. ब्रिटिश सेना ने इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया. इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया. सबसे बड़ी बात यह है कि कारगिल युद्ध के दौरान भी यह हथियार इस्तेमाल में था.
Canon d75 1897
इस तोप को खुले मैदान में लड़ने के लिए तैयार किया गया था. इसमें गोलों की जगह छर्रो की बारिश होती थी और आमने-सामने के युद्ध में इस हथियार के जरिए सामने से आने वाली फौज को रोक दिया जाता था. बाद में इसका इस्तेमाल जहरीली गैस की गोली छोड़ने के लिए भी किया गया. प्रथम विश्व युद्ध में इस तरह की लगभग 4000 फील्ड गन फ्रांसीसी सेवा के द्वारा इस्तेमाल की गई. तोप में सुधार करके इसके गोले को 11 किलोमीटर दूर तक फेंका जा सकता था.
OQF 13 Pounder Gun (Cannon) 1905
इस संग्रहालय में रखी हुई OQF 13 Pounder gun 1905 में ब्रिटिश सेना में शामिल की गई थी. इस तोप के जरिए 5.7 किलोग्राम का गोला लगभग 5 किलोमीटर दूर तक फायर किया जा सकता था. इस तोप में लोहे के बड़े-बड़े चक्के लगे थे और इसे घोड़े के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था.
75 mm Gun (Cannon) 1917
लगभग 13 क्विंटल की यह गन 1913 में विकसित की गई थी. इसकी बैरल की लंबाई 90 इंच होती है और यह 11 पाउंड का गोला 9 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकती थी. यह खतरनाक हथियार एंटी एयरक्राफ्ट भी माना जाता था. इसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सी द्वारा किया गया था.
OBL 75 inch m Gun (Cannon)
इस गन पार्क का सबसे खतरनाक हथियार यही भारी भरकम गन है. 1942 में इसे भारतीय ब्रिटिश सेवा में शामिल किया गया था. इसका वजन लगभग 6190 किलो है. यह उस समय की सबसे खतरनाक तोप मानी जाती थी. इस तोप के बैरल की लंबाई 13 फिट है. इस तोप से उस समय का सबसे भारी बारूद का गोला 14 किलोमीटर दूर तक फेंका जा सकता था. इस तोप को ट्रक में पीछे रखकर या बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था.
इस लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए पहुंचे नितिन सोनी ने बताया कि "इस शो को लेकर उनका अनुभव बहुत रोमांचकारी था. उन्हें सामने दिख रही तोप की पूरी जानकारी मिल रही थी और इसके साथ ही उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो हम किसी युद्ध क्षेत्र में हैं.
इस नायाब गन पार्क में लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है. मेजर राजेंद्र सिंह ब्रिक का कहना है "यदि जनता की ओर से इसकी मांग आएगी, तो इसे लगातार जारी रखा जाएगा. अभी संग्रहालय में लगातार छात्रों शोधकर्ताओं और दर्शकों के समूह आते हैं, हालांकि सेना के नियंत्रण के इस संग्रहालय में निश्चित समूह को ही आने की अनुभूति होती है. इसकी बुकिंग पहले से करवानी होती है.