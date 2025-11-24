बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मौर्य समाज के युवक को पीटा, आपत्तिजनक साहित्य की बिक्री का आरोप
जबलपुर में बौद्ध-कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में जमकर हुआ विवाद, आपत्तिजनक पुस्तक बेचने के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर की मारपीट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 3:27 PM IST
जबलपुर: बौद्ध समाज और कुशवाहा समाज के एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक साहित्य बेचने के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साहित्य बेचने वाले एक युवक की पिटाई कर दी. जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बजरंग दल के लोगों के साथ मारपीट कर दी. बजरंग दल का आरोप है कि बेची जा रही पुस्तक में कुछ ऐसा था जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. बौद्ध और कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की पुस्तक बेच रहे थे. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगे मारपीट के आरोप
जबलपुर के मानस भवन में रविवार को बौद्ध समाज और कुशवाहा समाज का एक धार्मिक आयोजन चल रहा था. इस प्रोग्राम में प्रदीप मौर्य नामक युवक कुछ पुस्तक बेच रहे थे. पुस्तक विक्रेता प्रदीप मौर्य ने बताया कि "अचानक दो लोग पहुंचे और मुझसे पूछताछ करने लगे की पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है. उनके साथ 20 अन्य लोग पीछे से पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी. पहले दुकान पर मारा और फिर मारते हुए कार्यक्रम के भीतर स्टेज तक लेकर चले गए. जिन लोगों ने मारपीट की वे सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता थे."
जमकर चले लात-घूंसे
मानस भवन के भीतर मारपीट होता देख कुछ लोग नाराज होकर मौके पर पहुंचे. आरोप है कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारना शुरू कर दिया. जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. इसके बाद दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया.
किताब को लेकर घमासान
किताब विक्रेता और कुशवाहा समाज के सदस्य प्रदीप मौर्य का कहना है कि "वह संविधान की पुस्तक बेच रहे थे. इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और संविधान की पुस्तक को नीचे गिराया और संविधान की पुस्तक पर ही आपत्ति दर्ज करवाई." जबकि बजरंग दल के नेता सुमित सिंह का कहना है कि "प्रदीप मौर्या संविधान की पुस्तक नहीं बेच रहा था बल्कि वह कुछ ऐसी धार्मिक पुस्तक बेच रहा था जिनमें हमारे आराध्य सीता और हनुमान जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की गई थी."
बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
इस घटना के बाद जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया है कि "यह पूरा झगड़ा पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की." वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है उनको पुलिस गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ केस बनाए और यदि उनके खिलाफ केस नहीं बनाए जाएंगे तो बजरंग दल बड़ा आंदोलन करेगा.
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन
जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने बताया कि "पूरे मामले की वीडियो फुटेज मौजूद है, जिसके माध्यम से यह जांचने की कोशिश की जा रही है कि गलती किसने की है. जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."