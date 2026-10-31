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ट्रक भरकर विशाखापट्टनम से मध्य प्रदेश आ रहा था 4.35 करोड़ का नशा, जबलपुर में बेनकाब ड्रग्स सिंडिकेट

जबलपुर: पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 871 किलो 95 ग्राम गांजा जब्त किया है. इसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपए बताई गई है. तस्कर गांजे को कंटेनर में पेंट के डिब्बों के बीच छिपाकर ले जा रहे थे. पुलिस ने कंटेनर में रखे 412 पेंट के डिब्बे और गांजा परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा कंटेनर भी जब्त किया है. मामले में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया, ''30 अक्टूबर को गोसलपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में गांजे की तस्करी की जा रही है. सूचना पर क्राइम ब्रांच और गोसलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एनएच-30 पर मुस्करा मोड़ के पास संदिग्ध कंटेनर क्रमांक NL-01-AC-7191 को देखा. पुलिस ने उसका पीछा किया और मोहतरा टोल के पास घेराबंदी कर रोक लिया. कंटेनर में सवार दोनों लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.''

पूछताछ में कंटेनर चालक की पहचान धर्मवीर सिंह (45), निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश और दूसरे व्यक्ति की पहचान विक्रम करमाकर (24), निवासी दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई. कंटेनर की तलाशी लेने पर उसमें 412 पेंट के डिब्बों के साथ 28 बोरियां मिलीं. इन बोरियों में खाकी रंग के टेप से पैक किए गए गांजे के पैकेट रखे हुए थे.

ओडिशा से मध्य प्रदेश तक फैला तस्करी का नेटवर्क

जांच में कंटेनर चालक धर्मवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि, ''वह विक्रम के साथ 18 अक्टूबर को विशाखापट्टनम से माल लेकर निकला था. 19 अक्टूबर को उसे अंबाला पहुंचना था. इसी दौरान ओडिशा के बलांगीर निवासी प्रभात साहू का फोन आया. उसने मध्य प्रदेश में गांजे की खेप पहुंचाने के लिए कहा. आरोपी के मुताबिक, वह पहले भी प्रभात साहू के कहने पर कई बार मध्य प्रदेश में गांजा पहुंचा चुका है. इसके बदले उसे एक खेप के एक लाख रुपए मिलते थे.'' धर्मवीर ने बताया कि, ''27 अक्टूबर को प्रभात साहू के यहां से गांजे की 28 बोरियां कंटेनर में लोड की गई थीं. उसे मैहर से पहले जियो पेट्रोल पंप के पास गांजा उतारने के निर्देश दिए गए थे.''

जबलपुर हाईवे पर बेनकाई इंटरनेशनल सिंडिकेट (ETV Bharat)

कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी की नारकोटिक्स विंग की टीम भी मौके पर पहुंची. संयुक्त टीम ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब गांजे की सप्लाई करने वाले प्रभात साहू और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. कार्रवाई में क्राइम ब्रांच, गोसलपुर थाना पुलिस और झांसी नारकोटिक्स विंग की टीम शामिल रही.