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VIP कल्चर का अनोखा विरोध, मोहन यादव का काफिला निकलने तक जाम में फंसे लोगों ने बजाया हॉर्न

1 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर आए थे. जबलपुर में उनके 2 कार्यक्रम थे, जब वे एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, इसी दौरान जबलपुर के रानीताल गेट नंबर 2 के पास पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया. मुख्यमंत्री का काफिला जब तक यहां से निकल नहीं गया तब तक लोग खड़े रहे.

जबलपुर: वीआईपी कल्चर के विरोध में जबलपुर और ग्वालियर में एक साथ विरोध देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का काफिला निकला तो लोगों ने तेज आवाज में अपने वाहनों के हॉर्न बजाना शुरू कर दिए. लोगों का कहना है कि वीआईपी कल्चर की वजह से आम जनजीवन प्रभावित होता है, इसलिए वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए नहीं तो अब उसका विरोध इसी तरीके से जताया जाएगा.

हॉर्न बजाकर जबलपुर में विरोध

इस दौरान खड़े हुए लोगों ने अचानक अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाना शुरू कर दिया. रुके हुए लोगों में जबलपुर के सचिन गुप्ता भी शामिल थे. सचिन गुप्ता को किसी व्यक्तिगत काम से बहुत जल्दी कहीं पहुंचना था लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से ट्रैफिक बंद कर दिया गया.

स्थानीय निवासी सचिन गुप्ता का कहना है, "देखते ही देखते लोगों ने इसका मूक विरोध किया और अपने हॉर्न बजाकर वीआईपी कल्चर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और नेताओं को भी आम लोगों की तरह ही सामान्य ट्रैफिक से गुजरना चाहिए."

मोहन यादव के काफिले के लिए रोक दिया ट्रैफिक (ETV Bharat)

हॉर्न बजाकर ग्वालियर में भी विरोध

ठीक ऐसा ही मामला ग्वालियर में भी सामने आया था. जब मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां दौरे पर गए हुए थे, तब जनता के बीच से एक युवक निकल कर आया. उस युवक का कहना था कि उसका बेटा कहीं पर इंतजार कर रहा है और उसे लेकर जाना है. इसी बीच में मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरने के कारण सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया.

गुस्साए युवक ने एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वायरल किया. जिसमें ग्वालियर में भी लोगों ने वीआईपी कल्चर का विरोध किया. यहां पर भी लोग लगातार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते नजर आए. इस दौरान युवक ने पुलिस वालों के वीडियो भी बनाए और अपनी गुस्सा पुलिस वालों पर निकलता हुआ नजर आया. हालांकि पुलिस वालों ने अपनी मजबूरी बताई की वीआईपी ड्यूटी में ऊपर से ही आदेश होते हैं कि जब तक वीआईपी ना निकल जाए तब तक आम जनता को न निकलने दिया जाए.

मोहन यादव के दौरे में जाम में फंसे लोगों ने बजाए हॉर्न (ETV Bharat)

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन

एक वीआईपी के काफिले में कौन-कौन सी गाड़ियां होंगी, इसे लेकर भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से एक प्रोटोकॉल जारी किया जाता है. आमतौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में ये वाहन शामिल होते हैं.

पायलट वाहन

एस्कॉर्ट/सुरक्षा वाहन

मुख्यमंत्री की बुलेटप्रूफ कार

अतिरिक्त (स्पेयर) वाहन

सुरक्षा अधिकारियों का वाहन

एम्बुलेंस

स्थानीय पुलिस या प्रशासन का वाहन

टेल एस्कॉर्ट वाहन

गाइडलाइन के मुताबिक मात्र 8 से 10 वाहन के जरिए भी मुख्यमंत्री के काफिले को बनाया जा सकता है लेकिन सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में 30 से 35 गाड़ियां होती हैं. इनके अलावा पार्टी के नेताओं और दूसरे मंत्री विधायकों की गाड़ियों के साथ यह काफिला 50 से 60 गाड़ियों का हो जाता है. तेज रफ्तार इन गाड़ियों को निकालने के लिए प्रदेश में कहीं ना कहीं रोज आधे से 1 घंटे का जाम लगता है.