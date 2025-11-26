ETV Bharat / state

आप सलाद खाने के शौकीन हैं तो सावधान, कहीं जानलेवा साबित न हो जाए! क्या सावधानियां बरतें

जमीन में हुक धर्म टेपवर्म और थ्रेड धर्म जैसे कीटाणु होते हैं, जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता. मिट्टी के संपर्क में आने वाली सलाद वाली सब्जियां जिनमें गाजर, मूली चुकंदर जैसी सब्जियां शामिल है, इनमें ये कीटाणु हो सकते हैं.

आपने अक्सर सुना होगा कि कच्ची सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं. खासतौर पर सलाद को सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के लिए लोग सलाद खाने की सलाह देते हैं. यदि आपने भी ऐसा सुन रखा है और आप भी सलाद खाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं.

सलाद आपको किसी गंभीर बीमारी का शिकार भी बना सकती है, क्योंकि सलाद में कुछ ऐसे परजीवी होते हैं, जो आपके शरीर में पहुंचते हैं. फिर हैजा एनीमिया पीलिया जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं. कुछ मामलों में तो इन परजीवी से मिर्गी भी हो सकती है.

जबलपुर : सलाद आपको गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है. ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन बिल्कुल सच है. यदि आप सलाद खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए. सलाद आपके लिए जानलेवा साबित भी हो सकती है.

मिट्टी के संपर्क में आने से पनपते हैं कीटाणु

यदि आपने कीटाणु वाली सब्जी को खा लिया है तो यह आपके पेट तक पहुंच सकते हैं, जहां धीरे-धीरे यह अपनी संख्या बढ़ाते हैं. जबलपुर के एमडी जनरल फिजिशियन डॉ. शैलेंद्र राजपूत का कहना है "यह कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता. ये तीनों ही कीटाणु आपके शरीर में सलाद के माध्यम से प्रवेश करते हैं और उसके बाद जब शरीर में इनकी संख्या बढ़ती है तो लोगों को शुरुआत में कमजोरी महसूस होती है."

सलाद को ढंग से साफ नहीं किया तो हैजा का खतरा

ऐसी सलाद खाने के बाद पता चलता है कि शरीर में कीटाणुओं में जगह बना ली है. इससे हैजा और डायरिया जैसी समस्या भी हो सकती है. डॉक्टरों की सलाह है कि सार्वजनिक आयोजन में तैयार की गई सलाद को तो ना ही खाएं तो बेहतर है. क्योंकि इसे सही ढंग से साफ नहीं किया जाता. घर पर भी सलाद की सब्जियों को साफ करते वक्त साफ पानी से धोएं. हल्के गुनगुने पानी और नमक के पानी से भी इसे धोया जा सकता है.

दूषित सलाद खाने से मिर्गी हो सकती है

जबलपुर में ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि एक डॉक्टर के शरीर में इसी तरह का एक परजीवी चला गया और उसके बाद उन्हें झटके आने शुरू हुए. विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि इन परजीवी की वजह से शरीर में मिर्गी जैसी समस्या खड़ी हो सकती है.

आप सलाद खाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह सब्जी सही ढंग से धोई गई है कि नहीं. और यदि थोड़ा भी संदेह हो तो जोखिम न उठाएं. बाजार से लाई हुई सब्जियों को घर पर अच्छी तरह से साफ करें उनके छिलके निकालें और जब तक वे पूरी तरह साफ ना हो जाए, कच्चा ना खाएं.