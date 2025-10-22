ETV Bharat / state

डेढ़ किलो चांदी के जेवर पहन इठलाई गौरी, तीन मंजिला इमारत में मजे से करती है सैर

जबलपुर में गाय का चांदी के जेवर से श्रृंगार, अजय यादव के तीन मंजिला घर में मजे से घूमती है गौरी,गोवर्धन पूजा पर हुई पूजा.

JABALPUR GAURI COW SILVER JEWELRY
डेढ़ किलो चांदी के जेवर पहन इठलाई गौरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:22 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 3:45 PM IST

जबलपुर: दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और गौ पूजा का चलन सदियों से भारत में रहा है, लेकिन जबलपुर में एक ऐसे अनोखे गौ प्रेमी हैं, जिन्होंने गाय की पूजा तो की ही, साथ ही उन्होंने अपनी गाय के लिए डेढ़ किलो चांदी से जेवर भी बनवाए हैं. गोवर्धन पूजा के दिन गाय को इन्हीं जेवरों से सजाया जाता है. यह विशेष किस्म का श्रंगार अजय यादव की गोरी को अनोखा स्वरूप प्रदान करता है. अजय का गाय प्रेम जबलपुर में हमेशा चर्चा में रहता है.

अजय यादव ने पाली थी बछिया

भगवान कृष्ण का गाय के प्रति प्रेम जग जाहिर है. गोवर्धन पूजा के समय गाय की भी पूजा की जाती है. हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं. उसकी एक मौलिक वजह गाय का दूध है. जिसमें सर्वश्रेष्ठ पोषण है. गाय का गोबर, इसका इस्तेमाल खेती के लिए होता है. जबलपुर के दमोह नाका में अजय यादव रहते हैं. अजय यादव ने कई साल पहले एक छोटी सी गाय की बछिया को पाला था. यह बछिया पूरे घर में घूमती फिरती रहती थी.

जबलपुर में गाय को चांदी के जेवर पहनाकर पूजा किया (ETV Bharat)

अजय की 3 मंजिला घर में घूमती है गौरी

अजय यादव का घर जबलपुर में शहरी बनावट का घर है, जो तीन मंजिला है, लेकिन अजय यादव की गोरी नाम की गाय तीनों मंजिलों पर बड़ी आसानी से आती और जाती है. अजय यादव को गोरी से बेहद प्यार है. उन्होंने उसे अपनी बच्ची की तरह पालना शुरू किया. अजय ने गौरी के लिए लगभग डेढ़ किलो वजन के चांदी के जेवर भी बनवाए हैं. गोवर्धन पूजा के समय गोरी अपने पूरे श्रृंगार के साथ घर में तैयार की जाती है और फिर अजय ही नहीं आसपास के लोग भी गौरी की पूजा करने के लिए आते हैं.

JABALPUR AJAY YADAV COW LOVER
गौरी के सिर पर चांदी का मुकुट और चांदी के सींघ (ETV Bharat)

ऊपर से नीचे तक चांदी से लदी गौरी गाय

गौरी के सींघ चांदी से मढ़ दिए गए हैं. गौरी के सिर पर एक मुकुट, कानों में झुमके और लटकन सजाए गए, पांव में पैजना पायल कुंडल और बग्नता है. गौरी के गले में लगभग आधा किलो चांदी का बना हार है. गले में ही बड़ी-बड़ी कांठियों की चांदी की माला है. पीठ पर एक लाल कपड़ा बिछाया गया है और सिर पर भी एक लाल कपड़े से उसे सजाया गया है. इस लाल कपड़े में भी चांदी लगी हुई है. मतलब एक गाय के जितने भी जेवर बन सकते थे, सभी अजय ने बनवाए हैं.

JABALPUR COW ADORNED SILVER JEWELRY
पैरों में पैजना पायल कुंडल (ETV Bharat)

इस साल ज्यादा रेट होने से नहीं ले पाए जेवर

अजय यादव की पत्नी स्नेह लता यादव ने बताया कि "हम कई साल से अपनी गौरी के लिए चांदी के जेवर ले रहे थे, लेकिन इस साल चांदी डेढ़ लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रही है. इसलिए इस साल नहीं खरीदे हैं." अजय के परिवार ने गौरी की पूजा-पाठ की. जबलपुर में आज के दिन कई स्थानों पर यादव और अहीर जाति के लोग अपने पालतू जानवरों को सजाते हैं और उनका प्रदर्शन भी होता है. इसे जानवरों को खेलना बताते हैं.

