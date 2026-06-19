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जबलपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का स्पेशल वेलकम, यहीं से बनेगी पर्यटन स्थलों की राह

जबलपुर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत. आदिवासी नृत्य देख पर्यटक भी साथ में झूमे.

Jabalpur Airport
जबलपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का स्पेशल वेलकम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : जबलपुर एयरपोर्ट पर बीते 5 दिन से यात्री सुविधा दिवस मनाया जा रहा है. इसके तहत यात्रियों का जबलपुर एयरपोर्ट पर खास तरीके से वेलकम किया जा रहा है. बाहर से आने वाले यात्रियों को मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की झलक नजर आती है.

10 दिन से यात्री सुविधा दिवस का आयोजन

इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी 15 जून से लेकर 20 जून तक यात्री सुविधा दिवस मना रहा है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जबलपुर में पिछले 12 साल में हवाई अड्डे के विस्तार और नई तकनीक के बारे में आम लोगों को जानकारी देना है. जबलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राजीव रत्न पांडे ने बताया "हम जबलपुर से आने और जाने वाले यात्रियों के लिए ऐसा अनुभव देना चाहते हैं, जिससे वे दोबारा जबलपुर जरूर आना चाहें. इसलिए हमने पूरा माहौल इंटरएक्टिव करके रखा है. जबलपुर आने वाले यात्रियों के लिए हमने इस बार जबलपुर की संस्कृति से जुड़े हुए आदिवासी नृत्य का में इंतजाम करवाया जा रहा है."

जबलपुर एयरपोर्ट पर आदिवासी नृत्य पर झूमे यात्री (ETV BHARAT)

पर्यटन के लिए खास है जबलपुर एयरपोर्ट

राजू रतन पांडे का कहना है "जबलपुर हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में रक्षा, वाणिज्यिक एवं पर्यटन गतिविधियों हेतु जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, मार्बलरॉक, ग्वारीघाट, चौसठ योगिनी मंदिर तथा ऐतिहासिक त्रिपुरसुन्दरी मंदिर, मंडला स्थित घुघवा राष्ट्रीय फॉसिल पार्क, प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मैहर देवी एवं जबलपुर के आसपास स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कान्हा-किसली, मुकुंदपुर, बांधवगढ़, पेंच, अमरकंटक आदि पर्यटन एवं आस्था भ्रमण हेतु यात्रियों एवं पर्यटकों एवं श्रध्दालुओं के आवागमन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है."

Jabalpur Airport
जबलपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन (ETV BHARAT)

जबलपुर एयरपोर्ट की विकासगाथा

बीते 6 सालों में जबलपुर हवाईअड्डे पर 800 यात्रियों की क्षमता के नवीन टर्मिनल भवन, श्रेणी 7 के अग्निशमन भवन, तथा 30 मीटर ऊंचे अत्याधुनिक टॉवर विकसित किए गए हैं. जबलपुर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पार्किंग की क्षमता 2 से बढ़ाकर 10 की गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे की लम्बाई को 1800 मीटर से बढ़ाकर 2750 मीटर की है. 72 यात्री क्षमता जहाज से श्रेणी सी के 180 यात्री क्षमता विकसित की है.

पहले जहां जबलपुर से केवल दिल्ली एवं मुंबई स्थानों की कनेक्टिविटी थी, आज दिल्ली के लिए रोजाना 2 प्लेन के साथ साथ मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, बंगलौर की रोजाना एक नियमित वायुसेवा उपलब्ध है. वर्ष 2014 में औसतन 525 यात्री प्रतिदिन से बढकर वर्ष 2025 के दौरान औसतन 1375 प्रतिदिन हो गए हैं.

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