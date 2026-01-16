ETV Bharat / state

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग! एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मांगी पुलिस से मदद

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो, यूजर ने AI का गलत इस्तेमाल कर बनाया वीडियो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिया संज्ञान.

JABALPUR AIRPLANE LANDING AI VIDEO
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI का इस्तेमाल जोर-शोर से हो रहा है. कोई इसका उपयोग अपने पढ़ाई-लिखाई, अच्छे कामों तो कई इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर रहा है. कुछ इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से सकुर्लेट हो रहा है, जिसमें जबलपुर रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है. वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कर दी गई. इस वीडियो पर एयरपोर्ट अऑरिटी ने संज्ञान लिया है.

रेलवे स्टेशन पर हवाई जहाज की इमरजैंसी लैंडिंग

जबलपुर में एक युवक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत उपयोग करके एक वीडियो बनाया. जिसमें उसने दिखाया है कि एक हवाई जहाज रेलवे स्टेशन की पटरी पर उतर गया है. वीडियो में युवक यह कमेंट्री करते हुए भी नजर आ रहा है कि हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है और यह हवाई जहाज जबलपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है. इसी तरह का एक वीडियो एक सप्ताह पहले भी सकुर्लेट हुआ था. जिसमें दिखाया गया था कि एक छोटा विमान जबलपुर के माडोताल थाने के पास एक खेत में उतर गया था.

AI के फेक वीडियो पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का संज्ञान (ETV Bharat)

इससे पहले जबलपुर हाइवे पर विमान के उतरने का वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया. पुलिस इस विमान को खोजने के लिए निकल गई. कई घंटे की मेहनत के बाद पता लगा कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है. यह सभी वीडियो abhi vips 17 नाम के एक अकाउंट से डाली जा रहे थे. इसी में एक वीडियो और डाला गया था, जिसमें एक विमान को जबलपुर के हाईवे पर उतरना बताया गया था.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिया एक्शन

यह सभी वीडियो इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि मानो यह घटना सच में घटी हो. इसी के चलते अब जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर आरआर पांडे ने संज्ञान ले लिया है. उन्होंने इस युवक के खिलाफ जबलपुर पुलिस को शिकायत की है. आर आर पांडे का कहना है कि "इस तरह के वीडियो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं. लोग ऐसे वीडियो देखकर शंका जाहिर करते हैं. इसलिए उन्होंने अपील की है कि जो भी इस युवक को जानता है, वह इसे पुलिस तक पहुंचाए.

यूजर ने किए सभी वीडियो डिलीट

हालांकि अब इस युवक ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से सभी वीडियो डिलीट कर दिए हैं. युवक ने अपने प्रोफाइल से अपना नंबर भी अलग कर दिया है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के संज्ञान लेने के बाद पुलिस इस युवक को गिरफ्तार करेगी. इसके बाद इस युवक से पूछा जाएगा कि आखिर वह ऐसे वीडियो क्यों डाल रहा था?

