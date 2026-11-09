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जबलपुर में काली मूंछ वाला चावल, 100 से ज्यादा किस्मों की खुशबू और स्वाद बचाने में जुटे वैज्ञानिक

जबलपुर में काली मूंछ वाला चावल, ( ETV Bharat )

जबलपुर: भारत में चावल केवल एक खाद्यान्न नहीं, बल्कि खेती, संस्कृति और परंपरा की समृद्ध विरासत भी है. देश में लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है और करीब 135 मिलियन टन उत्पादन होता है. भारत में कभी धान की एक लाख से अधिक पारंपरिक किस्में होने का उल्लेख मिलता है. हालांकि, आधुनिक कृषि और हरित क्रांति के बाद खेती में कुछ चुनिंदा अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चलन बढ़ा. इससे देश की पारंपरिक धान किस्मों का दायरा सिमटता चला गया. अब वैज्ञानिक इन पुरानी किस्मों के स्वाद, सुगंध और खासियत को बचाने के साथ उनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

धान की 100 पारंपरिक किस्मों का किया जा रहा संरक्षित

जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (JNKVV) इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है. विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों और आठ कृषि जलवायु क्षेत्रों से किसानों के खेतों में पीढ़ियों से उगाई जा रही धान की 100 पारंपरिक किस्मों के बीज एकत्रित कर संरक्षित किए हैं. 100 से ज्यादा किस्मों को बचाने में जुटे वैज्ञानिक (ETV Bharat) इनमें छत्रिया, लुचई, लोहंडी, जमुन सुरखी, बिरंजफूल, जीराफूल, काली मूंछ पौनी, काली कमाद, काली सरैया, धानिया धान, पासाई धान, खुरदी, नवारी, ईश्वर्या, दुबराज लल्लू, गुमटिया, किशोरी धान, सफेद सरैया, नुंगी और पद्मा जैसी किस्में शामिल हैं. साल 2024 में प्रकाशित शोध में इन 100 किस्मों की आनुवंशिक विविधता और पहचान के लिए 22 SSR DNA मार्करों का इस्तेमाल किया गया. ऊंचाई अधिक, इसलिए गिर जाते हैं देसी धान के पौधे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संजय सिंह बताते हैं कि "देसी धान की किस्मों का स्वाद और सुगंध बेहद खास होती है, लेकिन इनके उत्पादन में कुछ प्राकृतिक और कृषि संबंधी समस्याएं हैं. इन किस्मों के पौधों की ऊंचाई सामान्य तौर पर काफी अधिक होती है, जब पौधों में बालियां आती हैं तो उनका वजन बढ़ने से पौधे झुककर गिर जाते हैं. इससे दाने पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते और किसानों को कम उत्पादन मिलता है. वैज्ञानिकों की कोशिश है कि पौधे की ऊंचाई कम करके गिरने की समस्या दूर की जाए, लेकिन चावल के मूल स्वाद, सुगंध और दाने की विशेषताओं को बरकरार रखा जाए. काला मूंछ किस्म में निकले रेशे (ETV Bharat) काली मूंछ का स्वाद वही, उत्पादन होगा दोगुना डॉ. संजय सिंह ने विश्वविद्यालय के खेत में काली मूंछ धान का पौधा दिखाते हुए इसकी एक खास पहचान बताई. इस धान की बाली के दानों के ऊपर काले रंग का मूंछ जैसा रेशा दिखाई देता है. इसी विशेषता के कारण इसका नाम काली मूंछ पड़ा है. इसका स्वाद और सुगंध बेहद खास है, लेकिन पौधे की ऊंचाई करीब साढ़े चार फीट तक पहुंच जाती है. बाली में दाने आने के बाद वजन बढ़ने से पौधे गिरने लगते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है. वैज्ञानिकों ने काली मूंछ की मूल किस्म के स्वाद, सुगंध और दाने से छेड़छाड़ किए बिना दूसरी धान किस्म के जीन की मदद से नई वैरायटी विकसित की है. इसका नाम JR 2028-5 रखा गया है. डॉ. सिंह के मुताबिक, इस नई किस्म से उत्पादन लगभग दोगुना होने की उम्मीद है. इसके अलावा राइस मिलिंग के दौरान भी फायदा होगा. जहां सामान्य किस्म में मिलर को करीब 60 प्रतिशत चावल मिलता है, वहीं नई वैरायटी में यह मात्रा लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. फिलहाल यह किस्म रिलीज नहीं हुई है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले एक-दो साल में इसे किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा. काली मूंछ धान की किस्म (ETV Bharat) क्षत्रिय धान, लौंडी और लुचई पर भी शोध जबलपुर और कटनी के बीच पाई जाने वाली क्षत्रिय धान भी एक पारंपरिक देसी किस्म है. इसका पौधा करीब साढ़े तीन से चार फीट ऊंचा होता है. उत्पादन कम होने के कारण किसान पहले इसका उत्पादन मुख्य रूप से अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए करते थे. विश्वविद्यालय इस किस्म के पौधे की ऊंचाई कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है. विश्वविद्यालय के पास इस किस्म से संबंधित GI पंजीकरण भी है.