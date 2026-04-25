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औषधीय महत्व की 50 एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने की कोशिश, मध्य प्रदेश के जंगलों से हो चुकीं हैं गायब

औषधीय महत्व की 50 एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने की कोशिश ( ETV Bharat )

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है, "हमारे पास देश में पाए जाने वाले अधिकतर किस्मों के पेड़ पौधों को लगाने और उनकी देखरेख करने की यहां अत्यधिक व्यवस्थाएं हैं. वैज्ञानिकों की टीम के साथ ही शोध करने वाले छात्र और एक बड़ा स्टाफ इन पेड़ पौधों की लगातार देख-रेख करता है. इसके लिए लैब बनाई गई हैं. कुछ पौधे खुले वातावरण में रहते हैं तो कुछ पौधों के लिए अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए सेट नेट और पॉलीहाउस बनाया गया है. हमने जितने भी पौधे यहां पर संरक्षित किए हैं वे सभी हमारी देखरेख की वजह से फल फूल रहे हैं."

इसके बाद ज्ञानेंद्र तिवारी ने ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश से लगभग 1100 किस्म के औषधीय महत्व के पेड़ पौधों को इकट्ठा किया है. ये सभी पेड़ पौधे जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के हर्बल गार्डन में संरक्षित किए जा रहे हैं. यहां तक कि जब राष्ट्रपति भवन में हर्बल गार्डन विकसित करना था तो जबलपुर की इसी नर्सरी से पौधे राष्ट्रपति भवन के लिए भिजवाए गए थे.

जंगलों से गायब 50 प्लांट्स को बचाने की कोशिश में जुटे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक (ETV Bharat)

जंगलों से खत्म होते औषधीय पौधों को बचाने की जिम्मेदारी जबलपुर का जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से उठा रहा है. कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी को एक ऐसी ही जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले सभी औषधीय महत्व के पेड़-पौधों की एक नर्सरी बनाएं.

जबलपुर: आयुर्वेद और औषधीय दवाओं के बढ़ते उपयोग की वजह से हमारे जंगलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है. दवाइयां बनाने के लिए स्थानीय वैद्य से लेकर बड़ी कंपनियां जंगलों से औषधीय महत्व के पौधों को खरीद रहे हैं. इसकी वजह से औषधीय महत्व के कई पेड़ पौधे एंडेंजर्ड स्पीशीज (लुप्तप्राय प्रजाति) की श्रेणी में आ गए हैं. जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में ऐसे ही 50 से ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज के पेड़ पौधों का संरक्षण किया जा रहा है.

'औषधीय महत्व के 50 पेड़-पौधे लुप्तप्राय'

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया, "जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की नर्सरी में 50 ऐसे पेड़-पौधे हैं जो लुप्तप्राय हो चुके हैं. जिन्हें भारत सरकार एंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी में रख चुकी है, क्योंकि इनका जंगलों में बड़े पैमाने पर दोहन किया गया और अब ये लुप्तप्राय हैं और बमुश्किल जंगल में कहीं-कहीं ही मिलते हैं."

एंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी वाले पेड़-पौधे

गुलबकावली

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया, "अमरकंटक के जंगलों में यह कंद वाला एक पेड़ पाया जाता है. हल्दी की पत्तियां जैसा यह पौधा कंद से लेकर फूल तक अलग-अलग बीमारियों के इलाज में काम में आता है. इसका फूल भीनी भीनी खुशबू देता है और इस फूल का गुलाब जल की तरह जल बनाया जाता है. जिसे गुलबकावली का जल कहा जाता है. आंख में बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने में इस जल का उपयोग होता है.

लुप्त होते आयुर्वेदिक पौधों को बचाने की कोशिश (ETV Bharat)

इसी तरह इसके कंद का उपयोग घुटने के दर्द को खत्म करने के लिए किया जाता है. इसलिए जिन लोगों को अर्थराइटिस होती है, वह गुलबकावली के कंद को पीसकर घुटनों में लगाते हैं. इसकी जड़ों का इस्तेमाल कपूर कचरी के नाम से भी बनने वाले तेल में किया जाता है, जो बालों को काला और लंबा करता है और झड़ने से रोकता है. अब यह पेड़ हर्बल गार्डन की नर्सरी में पूरी तरह से सुरक्षित है.

सर्पगंधा

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया, "सर्पगंधा आयुर्वेद की एक बेहद महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है. इसका उपयोग अनिद्रा, चिंता और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में किया जाता है. इसकी जड़ का उपयोग होता है इसलिए जंगलों से इसका बड़े पैमाने पर दोहन होता है और पूरा पौधा ही उखाड़ दिया जाता है. हर्बल गार्डन में इसे भी संरक्षित किया गया है."

आयुर्वेदिक दवाओं के बढ़ते उपयोग के चलते खत्म हो रहे कई पौधे (ETV Bharat)

सीता अशोक

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया, "महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं. इसलिए आयुर्वेद में अशोककारिस्ट नाम की एक दवा है, जो मासिक धर्म में होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करने में सटीक दवाई है. यह दवाई सीता अशोक के पेड़ से बनाई जाती है. सामान्य अशोक के वृक्ष से यह पेड़ अलग होता है. सीता अशोक के पेड़ भी जबलपुर के इस हर्बल गार्डन में विकसित किए जाते हैं ताकि लोग जंगल से काटकर ना लाएं."

औषधीय महत्व के 50 पेड़-पौधे लुप्तप्राय (ETV Bharat)

बिजासार

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी ने बताया, "मधुमेह की बीमारी में बिजासार की लकड़ी के बने गिलास का उपयोग किया जाता है. इस गिलास में पानी भरकर रखने से पानी में इसका अर्क आ जाता है, जो मधुमेह के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है. यह गिलास पेड़ के तने से बनाया जाता है. इसलिए ग्लास बनाने के लिए पेड़ के पुराने तने काटे जाते हैं, इसकी वजह से बिजासार के पेड़ भी बड़े पैमाने पर कट रहे हैं. इसे भी नर्सरी में सुरक्षित किया गया है."

50 प्लांट्स को बचाने की कोशिश में जुटे वैज्ञानिक (ETV Bharat)

कपूर

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है, "उनके पास कपूर के कई पौधे हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं. जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है और कई बार अनजाने में इन्हें खत्म कर दिया जाता है. इसलिए उन्होंने इन पौधों को हर्बल गार्डन में संरक्षित किया है. बाजार में जो कपूर आता है, उसमें कुछ हर्बल होता है और कुछ रासायनिक होता है. हर्बल कपूर के कई आयुर्वेदिक गुण हैं इसका इस्तेमाल खाने में और औषधीय दवाइयों में किया जाता है."

किसानों को खेती के लिए प्रेरित

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है, "वे पौधों का संरक्षण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों से यह भी अपील करते हैं कि वे अपने आसपास और अपनी खेती में औषधीय पौधों को भी लगाएं. सर्पगंधा की जड़ का इस्तेमाल होता है इसलिए जंगलों से इसे पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है. इसकी जड़ लगभग 1 लाख रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती है. इसलिए अब उन्होंने इसे मैहर, दमोह और सतना में किसानों के खेतों पर लगवाया है.

'पेड़-पौधों को काटने से पहले लें जानकारी'

डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है, "हमारे आसपास के जंगलों में कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती और अनजाने में इन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है. हो सकता है कि वह पेड़ या पौधा किसी गंभीर बीमारी का इलाज देने वाली दवा हो, इसलिए लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पौधों को हटाने के पहले जानकारी लें साथ ही घर में आर्टिफिशियल प्लांट लगाने की बजाय प्रकृति में उगने वाले पेड़ पौधों को संरक्षित करें."

मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां खरीदती हैं दवा कंपनियां

मध्य प्रदेश में लगभग 94000 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला है. पूरे देश में किसी प्रदेश में इतना बड़ा जंगल नहीं है. मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 30 प्रतिशत हिस्सा जंगल है. इन जंगलों में हजारों किस्म के पेड़ पौधे हैं. इनमें से बहुत सी किस्में जड़ी बूटी के रूप में औषधीय महत्व की हैं. जिनका इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जाता है. भारत की दवा कंपनियां मध्य प्रदेश के जंगली इलाकों से सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां खरीदती हैं. इसमें से कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो जंगलों से धीरे-धीरे लुप्त हो चुकी हैं.