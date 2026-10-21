किसानों को मिलेगी धान की अनगिनत किस्में, वैज्ञानिकों के कमाल से बढ़ेगा चावल का उत्पादन
सीधी बिजाई से धान की खेती को बढ़ावा देने पर जोर, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में भारत और फिलीपींस के वैज्ञानिक ने रिसर्च कर विकसित की धान की नई किस्में, होगा फायदा. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 5:01 PM IST
जबलपुर: खेती में वैज्ञानिक तरीकों को लेकर किसानों के साथ-साथ कई यूनिवर्सिटी और लैब में भी प्रयोग हो रहे हैं. जिससे खेती को आसान और उपयोगी बनाया जा सके. इसी क्रम में जबलपुर की जवाहरलाल नहेरू कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय और फिलीपींस वैज्ञानिक मिलकर धान की नई किस्मों पर शोध कर रहे हैं.
इस शोध का उद्देश्य ऐसी किस्में विकसित करना है, जिनकी खेती कम पानी में की जा सके और जिनका उत्पादन पारंपरिक विधि से होने वाली धान की खेती के बराबर रहे. इसके साथ ही धान की ऐसी किस्में तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो और चावल में जिंक, मैग्नीशियम व आयरन जैसे खनिज तत्व भरपूर मात्रा में मिले.
भारत में धान सबसे ज्यादा खपत वाला अनाज
भारत में धान सबसे अधिक खपत वाले अनाजों में शामिल है. देश में 150 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती होती है, लेकिन धान उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया में पानी और मजदूरों की अधिक जरूरत पड़ती है. खेत को कीचड़युक्त बनाकर धान के पौधों की रोपाई की जाती है. वर्तमान में खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन रही है. ऐसे में धान की सीधी बिजाई वाली तकनीक किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है.
दो तरीकों से होती है धान की खेती
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संजय सिंह बताते हैं कि "धान की खेती मुख्य रूप से दो विधियों से की जाती है. पहली विधि पौध रोपण की है, जिसमें पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें कीचड़युक्त खेत में रोपा जाता है. दूसरी विधि सीधी बिजाई की है, जिसमें सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से सीधे खेत में बीज बो दिए जाते हैं. डॉ. संजय सिंह के मुताबिक, पारंपरिक रोपाई विधि में खेत को तैयार करते समय मिट्टी में कीचड़ की एक परत बन जाती है. इससे बारिश का पानी जमीन के भीतर जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है. यही वजह है कि कुछ स्थानों पर खेतों में पानी दिखाई देने के बावजूद भूमिगत जल स्तर में कमी की समस्या सामने आ रही है.
फिलीपींस के संस्थान IRRI के साथ चल रहा शोध
डॉ. संजय सिंह ने बताया कि फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (IRRI) के साथ मिलकर ऐसी धान की किस्मों पर काम किया जा रहा है, जिनमें सूखे की स्थिति का सामना करने की क्षमता हो. इन किस्मों को कम पानी में उगाने और सीड ड्रिल के जरिए सीधे खेत में बोने की दिशा में शोध किया जा रहा है. इन किस्मों की खासियत यह है कि इनसे पारंपरिक तरीके से उगाए जाने वाले धान के बराबर उत्पादन प्राप्त करने की संभावना सामने आई है. इसके अलावा, कुछ किस्मों में खरपतवारों की बढ़वार को दबाने की क्षमता भी देखी जा रही है. इससे किसानों को खरपतवार नियंत्रण के लिए मजदूरी और दवाइयों पर होने वाले खर्च में कमी लाने में मदद मिल सकती है.
वैज्ञानिकों का एक अन्य उद्देश्य धान की नई किस्मों को रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाना है, क्योंकि मौजूदा किस्मों में कई तरह की बीमारियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं.
देसी किस्मों से बढ़ाए जा रहे पोषक तत्व
धान की नई किस्मों के विकास में केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि चावल की पोषण गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है. डॉ. संजय सिंह के अनुसार, ऐसी देसी धान की किस्मों के साथ हाइब्रिड तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें पहले से ही खनिज तत्वों की मात्रा अधिक है. इसका उद्देश्य चावल में जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना है.
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के शोध संस्थान में धान की 1000 से अधिक किस्में एकत्र की गई हैं. इनमें सैकड़ों देसी किस्में, निजी कंपनियों की किस्में और विश्वविद्यालय की पुरानी शोध किस्में शामिल हैं. फिलीपींस से लाई गई धान की किस्मों को भी इन खेतों में उगाया जा रहा है. इन सभी किस्मों के गुणों का अध्ययन कर नई किस्में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है."
तीसरे साल में पहुंचा शोध, कई किस्में परीक्षण के चरण में
डॉ. संजय सिंह ने बताया कि "यह शोध का तीसरा साल है और कई किस्में परीक्षण के चरण में पहुंच चुकी हैं. उम्मीद है कि अगले एक से दो साल में इनमें से कुछ किस्मों को किसानों के लिए जारी किया जा सकेगा. उनका कहना है कि यदि धान की खेती की लागत कम हो जाती है, तो किसानों को कम उत्पादन की स्थिति में भी आर्थिक लाभ हासिल करने में मदद मिल सकती है.
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JR 49, JR 122 और JR 83 का 12 जिलों में ट्रायल
जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने JR 49, JR 122 और JR 83 धान की किस्में जारी की हैं. इनके बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में इनका परीक्षण किया जा रहा है. डॉ. संजय सिंह के मुताबिक, इन जिलों से धान की इन किस्मों के अच्छे परिणाम मिले हैं. इस साल अब तक करीब 1200 किसानों तक इनका बीज पहुंचाया जा चुका है, जबकि लक्ष्य 1500 किसानों तक पहुंचने का था. मौसम विभाग की ओर से अल नीनो के संभावित प्रभाव को लेकर पहले से चेतावनी दिए जाने के कारण बीज प्रसार का काम कुछ प्रभावित हुआ.
खासतौर पर JR 49 और JR 83 को लेकर किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. किसानों का कहना है कि सीधी बिजाई विधि से भी इन किस्मों में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है.
अगले साल और किसानों तक पहुंचेंगे बीज
इस साल जिन किसानों ने इन किस्मों की खेती की है, उनसे प्राप्त बीजों को अन्य किसानों तक पहुंचाने की योजना है. इसके लिए किसानों के नेटवर्क और सरकारी माध्यमों की मदद ली जाएगी. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में JR 49 और JR 83 जैसी किस्में धान की पारंपरिक रूप से प्रचलित किस्मों का विकल्प बन सकती हैं.
यदि कम पानी, कम मजदूरी और कम लागत में बेहतर उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रसार सफल रहता है, तो इससे मध्य प्रदेश में धान की खेती के तरीके में बदलाव आ सकता है और किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सकता है."