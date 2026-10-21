ETV Bharat / state

किसानों को मिलेगी धान की अनगिनत किस्में, वैज्ञानिकों के कमाल से बढ़ेगा चावल का उत्पादन

चावल की खेती करने वालों के लिए शानदार खबर ( ETV Bharat )

जबलपुर: खेती में वैज्ञानिक तरीकों को लेकर किसानों के साथ-साथ कई यूनिवर्सिटी और लैब में भी प्रयोग हो रहे हैं. जिससे खेती को आसान और उपयोगी बनाया जा सके. इसी क्रम में जबलपुर की जवाहरलाल नहेरू कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय और फिलीपींस वैज्ञानिक मिलकर धान की नई किस्मों पर शोध कर रहे हैं.

इस शोध का उद्देश्य ऐसी किस्में विकसित करना है, जिनकी खेती कम पानी में की जा सके और जिनका उत्पादन पारंपरिक विधि से होने वाली धान की खेती के बराबर रहे. इसके साथ ही धान की ऐसी किस्में तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो और चावल में जिंक, मैग्नीशियम व आयरन जैसे खनिज तत्व भरपूर मात्रा में मिले.

जबलपुर में धान की किस्मों पर रिसर्च (ETV Bharat) भारत में धान सबसे ज्यादा खपत वाला अनाज भारत में धान सबसे अधिक खपत वाले अनाजों में शामिल है. देश में 150 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती होती है, लेकिन धान उत्पादन की पारंपरिक प्रक्रिया में पानी और मजदूरों की अधिक जरूरत पड़ती है. खेत को कीचड़युक्त बनाकर धान के पौधों की रोपाई की जाती है. वर्तमान में खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन रही है. ऐसे में धान की सीधी बिजाई वाली तकनीक किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है. दो तरीकों से होती है धान की खेती जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संजय सिंह बताते हैं कि "धान की खेती मुख्य रूप से दो विधियों से की जाती है. पहली विधि पौध रोपण की है, जिसमें पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें कीचड़युक्त खेत में रोपा जाता है. दूसरी विधि सीधी बिजाई की है, जिसमें सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से सीधे खेत में बीज बो दिए जाते हैं. डॉ. संजय सिंह के मुताबिक, पारंपरिक रोपाई विधि में खेत को तैयार करते समय मिट्टी में कीचड़ की एक परत बन जाती है. इससे बारिश का पानी जमीन के भीतर जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है. यही वजह है कि कुछ स्थानों पर खेतों में पानी दिखाई देने के बावजूद भूमिगत जल स्तर में कमी की समस्या सामने आ रही है. धान की किस्मों को लेकर भारत फिलीपींस वैज्ञानिक की रिसर्च (ETV Bharat) फिलीपींस के संस्थान IRRI के साथ चल रहा शोध डॉ. संजय सिंह ने बताया कि फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (IRRI) के साथ मिलकर ऐसी धान की किस्मों पर काम किया जा रहा है, जिनमें सूखे की स्थिति का सामना करने की क्षमता हो. इन किस्मों को कम पानी में उगाने और सीड ड्रिल के जरिए सीधे खेत में बोने की दिशा में शोध किया जा रहा है. इन किस्मों की खासियत यह है कि इनसे पारंपरिक तरीके से उगाए जाने वाले धान के बराबर उत्पादन प्राप्त करने की संभावना सामने आई है. इसके अलावा, कुछ किस्मों में खरपतवारों की बढ़वार को दबाने की क्षमता भी देखी जा रही है. इससे किसानों को खरपतवार नियंत्रण के लिए मजदूरी और दवाइयों पर होने वाले खर्च में कमी लाने में मदद मिल सकती है. भारत-फिलीपींस का संयुक्त शोध (ETV Bharat Info) वैज्ञानिकों का एक अन्य उद्देश्य धान की नई किस्मों को रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाना है, क्योंकि मौजूदा किस्मों में कई तरह की बीमारियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. देसी किस्मों से बढ़ाए जा रहे पोषक तत्व