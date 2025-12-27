ETV Bharat / state

युवती को इंटरव्यू के बहाने बुलाया, प्यून ने गेट बाहर से बंद किया, क्लर्क ने हवस मिटाई

जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म मामले में क्लर्क और प्यून गिरफ्तार, जेल भेजा.

Clerk and peon molested girl
कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 2:09 PM IST

जबलपुर : जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 22 साल की युवती से दुष्कर्म. मुख्य आरोपी विश्वविद्यालय का क्लर्क है, जबकि प्यून ने क्लर्क का साथ दिया. युवती की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है.

युवती ने संविदा भर्ती के लिए किया संपर्क

मामले के अनुसार युवती नौकरी की तलाश में थी. इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उसे कृषि विश्वविद्यालय में संविदा भर्ती की जानकारी मिली. जब उसने विश्वविद्यालय के कार्यालय में संपर्क किया तो उसकी बात अपर डिवीजन क्लर्क दुर्गाशंकर से हुई. आरोपी ने कुलगुरु से अच्छी जान-पहचान होने का दावा करते हुए नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया और उससे दस्तावेज मंगवा लिए.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

इंटरव्यू के बहाने बुलाया और कमरे में बंद किया

इस दौरान मुख्य आरोपी लगातार पीड़िता के संपर्क में रहा. साजिश के अनुसार मुख्य आरोपी दुर्गाशंकर ने युवती को अपने सरकारी आवास पर 25 दिसंबर को बुलाया. युवती से कहा गया कि इंटरव्यू एवं कागजी कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय कैंपस स्थित कृषि नगर कॉलोनी में आ जाए. युवती जब वहां पहुंची तो उसे प्यून मुकेश सेन के घर ले जाया गया. युवती का आरोप है "मुकेश सेन ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद दुर्गाशंकर ने उसके साथ दुष्कर्म किया."

Clerk and peon molested girl
दुष्कर्म मामले में क्लर्क व चपरासी पहुंचे जेल (ETV BHARAT)

दुष्कर्म के बाद युवती को धमकाया

वारदात के बाद आरोपियों ने युवती को धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी और समाज में बदनामी होगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेंद्र सिंह के अनुसार "घटना के अगले दिन यानी 26 दिसंबर पीड़िता ने आधारताल थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई. इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कुछ ही घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को उनके घर से दबोच लिया."

