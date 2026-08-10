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ये जंगल नहीं है साहब, जबलपुर का रिहायशी इलाका है, दीवार पर आराम फरमाता दिखा तेंदुआ

वन विभाग के अनुसार खमरिया से लगे जंगल में लगभग 35 तेंदुए हैं. ये तेंदुए आमतौर पर नजर नहीं आते पर शायद खाने की तलाश में ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. शनिवार देर रात लोगों ने यहां बने गुरुद्वारे के पास दीवार पर तेंदुए को आराम फरमाते हुए देखा. यह एक वयस्क तेंदुआ था. जबलपुर की खमरिया फैक्ट्री के पास में फैक्ट्री के ही क्वार्टर्स बने हुए हैं और एक काफी बड़ी कॉलोनी यहां पर मौजूद है.

जबलपुर : ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में एक बार फिर खुले में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत है. यहां शनिवार रात एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में दीवार पर आराम फरमाता दिखा. माना जा रहा है कि ये तेंदुआ खमरिया से लगे जंगल से रिहायशी कॉलोनी की ओर पहुंच गया. वहीं, तेंदुए को देख आसपास के लोग दहशत में आ गए और तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी.

खमरिया में घूम रहा तेंदुआ, लोगों को सतर्क रहने की सलाह (Etv Bharat)

वन विभाग का क्या है कहना?

वन विभाग के अधिकारी पुनीत सोनकर कहते हैं, '' इस क्षेत्र में वन विभाग ने लगभग 35 तंदुए होने की संभावना जताई है और यह तेंदुए लंबे समय से यहीं रह रहे हैं. यह इनका स्थाई निवास बन गया है. लेकिन सामान्य तौर पर यह किसी को नजर नहीं आते. बीती रात एक वयस्क तेंदुआ खमरिया के क्वार्टर्स के पास बने गुरुद्वारे की दीवार पर बैठा हुआ देखा गया और लोग भी निर्भय होकर इसका वीडियो बना रहे थे. वन विभाग ने सर्चिंग शुरू की है और तेंदुए की गतिविधि पर निगरानी बनाए हुए है.''

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कहते हैं कि आमतौर पर तेंदुए रात के वक्त निकलते हैं और इस इलाके में अपनी आमद दर्ज कराते रहे हैं. अक्सर इन तेंदुओं को कुत्तों का शिकार करते देखा गया है और ऐसी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं, लेकिन तेंदुए का इस तरह दीवार पर बैठना कहीं न कहीं यहां के रहवासियों के लिए चिंता का विषय है. इसपर वन विभाग के अधिकारी पुनीत सोनकर ने कहा, '' लोगों को सतर्क होकर इन सड़कों से आना जाना चाहिए क्योंकि तेंदुआ कई बार राह चलते लोगों पर भी हमला कर देता है.''

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तेंदुआ गायब हुआ, सर्च में जुटी टीमें

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं पर तबतक तेंदुआ गायब हो चुका था. अब वन विभाग खमरिया फैक्ट्री से लगे जंगल में इन्हें तलाश रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. फिलहाल गनीमत ये है कि जबलपुर में किसी तेंदुए ने किसी राहगीर पर अबतक हमला नहीं किया है.