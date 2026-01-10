ETV Bharat / state

वाटर पैकेजिंग प्लांट पर बड़ी कार्रवाई, फैक्ट्री मालिक पर 1 लाख का जुर्माना, मशीन भी सील

जबलपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक या डिस्पोजल के इस्तेमाल पर कार्रवाई, ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मार बड़ी संख्या में पानी के पाउच जब्त.

JABALPUR FACTORY OWNER FINED
वाटर पैकेजिंग फैक्ट्री मालिक पर 1 लाख का जुर्माना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: इंदौर के दूषित पानी के मामले ने जब से तूल पकड़ा है, तभी से जबलपुर प्रशासन ने पानी की गुणवत्ता से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है. इसी बीच एक नई जंग सिंगल यूज प्लास्टिक या डिस्पोजल और पानी के पाउच के खिलाफ भी शुरू हुई है. इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने विजयनगर स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में पानी के पाउच बरामद करते हुए मशीन सील करने की कार्रवाई की गई है.

पाउच में भरा जा रहा था बोरिंग का पानी

निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विजयनगर स्थित ट्रेडिंग कंपनी पर दबिश दी गई और निगम आयुक्त के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई. 120 माइक्रोन तक सिंगल यूज्ड डिस्पोजल और पाउच बैन है. लेकिन फैक्ट्री में बनने वाले पानी के पाउच में कोई भी गुणवत्ता नियंत्रण नहीं किया जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था. फैक्ट्री में बोरिंग से पानी सीधे पाउच में भरकर बेचा जा रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध है.

वाटर पैकेजिंग प्लांट पर बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

फैक्ट्री मालिक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

नगर निगम ने फैक्ट्री के मालिक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और फैक्ट्री की मशीनों को सील कर दिया है. नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम की टीम ने बताया कि फैक्ट्री में 515 पानी के पाउच जब्त करते हुए मशीनों को सील कर दिया गया है.

Jabalpur water packaging plant raid
बड़ी संख्या में पानी के पाउच जब्त (ETV Bharat)

गंदगी को रोकने की जा रही कार्रवाई

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा, "सिंगल यूज प्लास्टिक का अनेक तरीके से उपयोग किया जाता है. साथ ही पानी के पाउच भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं. जिसकी वजह से बहुत गंदगी फैलती है. इसलिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इस सिलसिले में सोर्स को पकड़ा जाना जरूरी था. ऐसा सोर्स जिससे बल्क में रिकवरी हो, जिससे उस सोर्स पर कड़ी करवाई भी की जा सके"

फैक्ट्री की मशीन को किया गया सील

नायब तहसीलदार रमेश प्रसाद कोष्टी ने बताया, "कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के आदेश अनुसार यह कार्रवाई की गई. इस कंपनी से अमानक पानी को पाउच में भर के बेचा जा रहा था. जिस पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई. साथ ही मशीन को भी सील किया जा रहा है."

TAGGED:

JABALPUR SINGLE USE PLASTIC
JABALPUR WATER PACKAGING PLANT RAID
JABALPUR FACTORY OWNER FINED
WATER PACKAGING MACHINERY SEALED
JABALPUR WATER PACKAGING FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.