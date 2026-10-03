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मोपेड सवार प्रेग्नेंट महिला के एक्सीडेंट का खुलासा, 40 लाख के लिए पति ने प्लान किया था मर्डर

जबलपुर की पाटन पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए पति ने करवाई पत्नी की हत्या. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

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पति ने प्लान किया था पत्नी का मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
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जबलपुर: इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति ने सुपारी देकर लोडिंग वाहन से पत्नी का एक्सीडेंट कराया और हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की. पुलिस जांच में साजिश का खुलासा होने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी पति प्रयास पांडे अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

मोपेड सवाल महिला पर चढ़ा लोडिंग ऑटो

4 सितंबर को पाटन थाना क्षेत्र में रानीताल पुलिया के पास की है. मोपेड से जा रही एक महिला के ऊपर एक लोडेड वाहन चढ़ गया था और मौके पर ही महिला की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. तब तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सामान्य एक्सीडेंट है या महिला की हत्या की गई है. पुलिस ने महिला की पहचान कविता चौधरी के रूप में की थी.

मोपेड सवाल प्रेग्नेंट महिला के एक्सीडेंट का खुलासा (ETV Bharat)

40 लाख के लिए करवाई पत्नी की हत्या

पाटन एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि, ''जब इस मामले की हमने जांच शुरू की तो पता लगा कि यह सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या करवाई थी. क्योंकि पति प्रयास पांडे पत्नी की हत्या के बाद 40 लाख रुपए का क्लेम लेना चाह रहा था.'' आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि, ''प्रयास पांडे पाटन में स्टांप वेंडर का काम करता है. उसकी मुलाकात 2022 में कविता चौधरी से हुई थी. कविता चौधरी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में काम करती थी. दोनों में आपस में दोस्ती हुई और इन दोनों ने 2024 में लव मैरिज की. सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि पति ने पत्नी की हत्या करवा दी. जबकि पत्नी दो माह की गर्भवती थी.''

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पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार

प्रयास पांडे ने अपने साथी मानसिंह लोधी से पत्नी की हत्या के लिए चर्चा की और योजना बनाई. इस मामले में इन्होंने रामजी चौधरी, विक्रम चौधरी और धनीराम चौधरी को सुपारी दी. इन तीनों ने ही बाकायदा प्लान बनाकर कविता चौधरी की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने फिलहाल राम जी, विक्रम और धनीराम को हिरासत में ले लिया है. पति प्रयास और उसका साथी मानसिंह अभी भी फरार है. उनकी तलाश की जा रही है.

एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि, ''जब तक प्रयास पांडे पकड़ नहीं जाता तब तक यह बता पाना मुश्किल है कि आखिर उसने हत्या क्यों करवाई क्योंकि अभी उसके साथियों ने यह स्वीकार किया है कि प्रयास पांडे बीमा में क्लेम की राशि लेना चाहता था. इसलिए उसने अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी. लेकिन प्रयास की गिरफ्तारी के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा.''

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