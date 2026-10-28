फरार CSP नेहा पच्चीसिया ने चला नया पैंतरा, क्या मिलेगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में फंसी फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने अग्रिम जमानत के लिए लगाया सारा जोर. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 12:43 PM IST
जबलपुर : विभागीय जांच के बाद आपराधिक तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने के बाद महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया फरार है. वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की भरसक कोशिश कर रही है. इसके लिए दायर याचिका में एफआईआर निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत की मांग की गई है.
जमीन की खरीद-फरोख्त से किनारा काटा
याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ को उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया "जमीन की खरीदी-फरोख्त में नेहा पच्चीसिया की कोई भूमिका नहीं है. साक्ष्य नहीं होने के बावजूद उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई." अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार तथा शिकायतकर्ता की तरफ से पक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे.
हत्या के आरोपियों की जमीन खरीदने का आरोप
कटनी तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित 3 आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं में तहत प्रकरण दर्ज किया गया. कटनी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. महिला सीएसपी पर आरोप है कि कुठला थाना के तहत हत्या के अपराध में निर्धारित अवधि में चालान पेश नहीं करने के कारण आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिला. इसके एवज में महिला सीएसपी ने आरोपियों की जमीन बहुत कम दर में अपने एजेंट के नाम पर खरीदी.
- फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत अटकी, अनावेदक ने लगाई सीबीआई जांच की याचिका
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महिला सीएसपी के खिलाफ सबूत नहीं होने का तर्क
इसके बाद विभागीय स्तर पर जांच के बाद महिला सीएसपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया. अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका में नेहा पच्चीसिया के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया "जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी. उसके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने राशि ट्रांसफर की थी. महिला सीएसपी के बैंक खाते से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं हुआ. भूमि की खरीदी व बिक्री में उनकी भूमिका होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं हैं. इसके बावजूद भी उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया."