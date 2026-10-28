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फरार CSP नेहा पच्चीसिया ने चला नया पैंतरा, क्या मिलेगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया (फाइल फोटो) ( ETV BHARAT )

जबलपुर : विभागीय जांच के बाद आपराधिक तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने के बाद महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया फरार है. वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की भरसक कोशिश कर रही है. इसके लिए दायर याचिका में एफआईआर निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत की मांग की गई है.

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