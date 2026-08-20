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मेट्रो के दौर में जलती मोमबत्ती! एमपी में 55000 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं, रोशनी को तरसी ऊर्जाधानी

मध्य प्रदेश में आज भी हजारों घरों में नहीं है बिजली का कनेक्शन, सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी जनजाति समाज के लोग. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR ELECTRICITY PROBLEM
मेट्रो के दौर में जलती मोमबत्ती! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:03 PM IST

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जबलपुर: आज के दौर में आप कल्पना भी कर सकते हैं कि, मध्य प्रदेश के हजारों लोग बिना बिजली के जी रहे हैं. केंद्र सरकार के मंत्री ने लोकसभा में यह बात स्वीकार की है कि, मध्य प्रदेश में 55000 से ज्यादा ऐसे केवल आदिवासी परिवार हैं, जिनके घरों में बिजली नहीं है. आदिवासियों के अलावा दूसरे गरीबों की यह संख्या लाखों में होगी जो आज भी बिना बिजली कनेक्शन के जी रहे हैं.

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल शुरू हो गई है. शहरों को विकास के पंख लगाने की बात कही जा रही है. करोड़ों रुपए की लागत के हाई स्पीड हाईवे बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि भारत विकसित हो गया. लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो हमें यह बताता है कि, आज भी हम कितने पिछड़े हुए हैं. मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी आज भी जीवन की मूलभूत जरूरत से वंचित हैं. सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि आज भी मध्य प्रदेश के हजारों घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है.

MP TRIBALS WITHOUT ELECTRICITY
सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी जनजाति समाज के लोग (Getty Image)

लाखों परिवार बुनियादी सुविधा से वंचित
केंद्र सरकार ने 'आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' योजना बनाई. इस योजना में 30 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार की जनजाति कार्य मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के आंकड़े जारी किए. इसके तहत मध्य प्रदेश के 1,85, 7795 आदिवासी परिवारों को शामिल किया गया. इन लोगों के पास कई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. घर में बिजली कनेक्शन नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है. इन सभी के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है.

मध्य प्रदेश में 55,795 आदिवासी घरों में नहीं है बिजली
24 जुलाई 2025 को पीआईबी के जरिए जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि, सांसद डॉ. बायरेड्डी शबरी ने केंद्र सरकार से "आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" योजना को लेकर सवाल पूछा था. इस सवाल के जवाब में केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में 55,795 आदिवासियों के ऐसे घर हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है.''

MP tribals without electricity
सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी जनजाति समाज के लोग (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश विधानसभा में ऊर्जा मंत्री के जवाब
20 मार्च 2025 को विधानसभा में ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया था कि संबंधित विद्युत योजना के तहत लगभग 27,000 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके थे. फरवरी 2025 तक विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लगभग 16,745 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके थे.
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 11,377 जनजातीय बहुल क्षेत्रों में घरों के विद्युतीकरण के लिए सर्वे चल रहा था. वही सीधी सिंगरौली से जुड़े एक सवाल के जवाब में फरवरी 2026 में ऊर्जा मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि, सीधी में 7,520 घर अविद्युतीकृत और सिंगरौली में 8,782 घर अविद्युतीकृत हैं. दोनों जिलों में कुल 16,302 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है. यहां पर भी आधे से ज्यादा घर आदिवासी समाज के हैं.

नया सर्वे जारी है
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह भी स्वीकार किया है कि, पुराने राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद नई बसाहटें, मजरे, टोले और फलिये बनते रहते हैं. जिनमें घर बिजली से छूट सकते हैं. मई 2025 में इनके लिए राज्यव्यापी विस्तृत सर्वे के निर्देश दिए गए थे. इस सर्वे की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. कुछ जिलों ने इसकी जानकारी दी है बाकी स्थान पर अभी भी सर्वे चल रहा है.

MP tribals without electricity
मध्य प्रदेश में 55,795 आदिवासी घरों में नहीं है बिजली (ETV Bharat)

सभी विभाग मिलकर उठा रहे हैं जिम्मेदारी
जबलपुर के जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने बताया कि, ''आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के काम अलग-अलग विभागों को बांटे गए हैं. उन्होंने जिला पंचायत के माध्यम से जिन लोगों के पास घर नहीं थे. उन्हें प्रधानमंत्री आवास मुहैया करवाए हैं. इसके साथ ही इन घरों में दूसरी सुख सुविधा भी पहुंचाई जा रही है.''

जबलपुर में ही नहीं है 100% विद्युतीकरण
जबलपुर में शक्ति भवन है जो बिजली विभाग का प्रदेश का मुख्यालय माना जाता है. जबलपुर रूरल के बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुशहाल सूर्यवंशी ने बताया कि, ''आबा योजना के तहत आदिवासी परिवारों के 144 घरों को बिजली कनेक्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी जो पूरी कर ली गई है.'' लेकिन खुशहाल सूर्यवंशी ने यह दावा नहीं किया कि, जबलपुर में 100% घरों में बिजली कनेक्शन हो गया है. उनका कहना है कि, ''जबलपुर में अभी भी कई इलाके और टोल हैं जहां तक बिजली की लाइन नहीं है. हम अभी इन सभी का सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद इन तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार के पास प्लान भेजा जाएगा.''

यह सभी आंकड़े केवल आदिवासियों और जनजातियों के परिवारों से जुड़े हुए हैं अभी तो सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का पूरा सर्वे नहीं किया गया है. यदि पूरे समाज का एक साथ सर्वे हो तो पता लगे की आज भी लाखों लोग बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं.

सरकारें दावा करती हैं कि, हम लगातार विकास कर रहे हैं लेकिन अभी भी बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा समाज के अंतिम आदमी तक नहीं पहुंची हैं ऐसे में सरकार के दावे कितने खोखले नजर आते हैं कि हमारा समाज विकास कर रहा है. दरअसल विकास के नाम पर कुछ चंद्र लोग अपनी जेब में भर रहे हैं और बाकी लोग इसी आशा में बैठे हैं कि किसी दिन उनके घर में विकास का बल्ब जलेगा.''

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