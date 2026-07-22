दोनों पैर नहीं देते साथ फिर भी भरी हौंसलों की उड़ान, MPPSC क्रैक कर बने जबलपुर डिप्टी कलेक्टर
व्हीलचेयर पर चलते हैं जबलपुर निवासी हिमांशु सोनी, 78% दिव्यांग होकर भी MPPSC परीक्षा की पास. अब गृह जिला में बने डिप्टी कलेक्टर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:53 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी हिमांशु सोनी 78% तक अस्थि बाधित बीमारियों से दिव्यांग होने के बावजूद डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं. हिमांशु की दृष्टि भी 20% कम है और वे केवल व्हीलचेयर पर ही चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एमपीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की है. अब उन्हें जबलपुर में ही बतौर डिप्टी कलेक्टर काम करने का मौका मिला है.
गृह जिले में पोस्टिंग
जबलपुर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर के रूप में हिमांशु सोनी ने जॉइनिंग ली. सामान्य तौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी अधिकारी को उसके गृह जिले में पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन हिमांशु सोनी जबलपुर के ही रहने वाले हैं और उन्हें गृह जिले में ही पहली पोस्टिंग मिली है.
10वीं में 86% और 12वीं में 87% प्रतिशत अंक
हिमांशु सोनी की कहानी एक अनोखे संघर्ष की कहानी है. सामान्य तौर पर लोग शारीरिक दिव्यांगता की वजह से खुद को कोसना शुरू कर देते हैं या ईश्वर का शाप मान कर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन हिमांशु सोनी ने ऐसा नहीं किया. वे जन्म से ही शारीरिक रूप से 78% तक दिव्यांग हैं और उनके शरीर की हड्डियां बेहद कमजोर हैं. उनके हाथ-पैर सही ढंग से जन्म से ही विकसित नहीं हुए थे. बिना किसी की मदद की बिस्तर से तक से नहीं उतर सकते हैं. लेकिन उनका दिमाग काफी तेज था इसलिए उन्होंने खुद ही पढ़ाई करके दसवीं की परीक्षा में 86% और 12वीं की परीक्षा में 87% अंक प्राप्त किया और विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन किया.
बिस्तर से एमपीपीएससी क्रैक
हिमांशु सोनी ने बताया, " मेरी पूरी तैयारी बिस्तर पर ही हुई है. ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पहली बार जब एमपीपीएससी दी थी तो शिक्षा विभाग में नौकरी मिली थी, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं था. दोबारा एमपीपीएससी 2024 की परीक्षा पूरे प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल किया. इसलिए डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है. 10 माह तक ट्रेनिंग करने के बाद अब जबलपुर में पहली जॉइनिंग हुई है."
पहली जनसुनवाई का अनुभव किया साझा
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने हिमांशु की जॉइनिंग करवाने के साथ ही उन्हें अपने साथ जनसुनवाई में बिठाया. इस दौरान उन्होंने कई विभागों की समस्याओं को सुना और देखा कि किस तरह कलेक्टर राघवेंद्र सिंह इन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. हिमांशु सोनी ने बताया कि यह उनके लिए अच्छा अनुभव था.
बेटे की उपलब्धि पर पिता ने सुनाई कविता
हिमांशु सोनी के साथ उनके पिता महेंद्र सोनी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे. महेंद्र सोनी ने बताया, "मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूं, जब मेरे घर में हिमांशु का जन्म हुआ था तब हताश हो गए थे. लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हिमांशु को जिस चीज की जरूरत थी सब चीज उपलब्ध करवाई. हिमांशु ने भी इसका बेहतरीन परिणाम दिया. जोकि केवल मेहनत के ही बल पर संभव हो सका है.'' इस मौके पर उन्होंने एक कविता भी सुनाई.
'' ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में अपने कर्म की साख को हिलाना होगा
कुछ नहीं होगा पूछने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा''
दिव्यांगता से हार नहीं मानी
महेंद्र सोनी ने आगे कहा, "हिमांशु की सफलता की सबसे बड़ी वजह उसकी दिव्यांगता ही बनी. क्योंकि उसके पास पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था. वह कहीं घूम-फिर नहीं सकता था. वह खेल नहीं सकता था. बिस्तर पर बैठे-बैठे वह केवल पढ़ता था इसी वजह से उसे सफलता मिली है."
- शमी चौधरी ने 6 नेशनल लेवल के एग्जाम किए क्वालीफाई, NEET-JEE-IIT एकसाथ की पास
- मध्य प्रदेश की आदिवासी बेटी ने पीएम मोदी से किया संवाद, सेमी कंडक्टर पर विचार सुन पीएम ने की तारीफ
हिमांशु सोनी की सफलता असाधारण है. सामान्य तौर पर जिन लोगों के जीवन में बिल्कुल भी अभाव नहीं है वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़कर हताश हो जाते हैं. मेहनत करना छोड़ देते हैं. लेकिन हिमांशु उन सभी के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर सही लक्ष्य के साथ तैयारी की जाए तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है. भले ही इसमें कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए.