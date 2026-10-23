मध्य प्रदेश के तलवारबाज पहलवान, घूंघट में बेटियां बन रही बाहुबली, अंदाज देख कांप जाएंगे शोहदे
जबलपुर के 75 साल के पहलवान, देहात की घूंघट वाली लड़कियों को थमाते हैं लाठी और कहते हैं कि डरना मना है. रिपोर्ट- विश्वजीत सिंह
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:59 PM IST
जबलपुर: जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में 75 साल के भूरे पहलवान बेटिओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने में जुटे हैं. जबलपुर के पास स्थित पडुवा गांव में भूरे पहलवान की यह पहल न केवल वर्षों पुरानी पहलवानी की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, बल्कि उस सोच को भी चुनौती दे रही है. जिसमें लड़कियों के लिए कई तरह की पाबंदियां होती हैं. जिस अखाड़े में कभी घर के लड़कों को ही पहलवानी सिखाई जाती थी, आज वहां गांव की बेटियां लाठी, तलवार और कुश्ती के दांव-पेच सीख रही हैं.
3 पीढ़ियों से पहलवानी, बेटियों के लिए बदली परंपरा
पडुवा गांव में लोधी समाज के लोगों की बड़ी आबादी है. यहां सामाजिक परंपराओं के बीच लड़कियों की आजादी और गतिविधियों पर कई तरह की बंदिशें देखने को मिलती हैं. ऐसे माहौल में भूरे पहलवान ने बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का फैसला किया. भूरे पहलवान के परिवार में पहलवानी की परंपरा तीन पीढ़ियों से चली आ रही है. उन्होंने अपने बुजुर्गों से कुश्ती के दांव-पेच सीखे और फिर अपने बच्चों को भी इस हुनर की शिक्षा दी.
हालांकि, उस दौर में पहलवानी को लड़कों तक ही सीमित माना जाता था. परिवार की इस परंपरा में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं थी. लेकिन भूरे पहलवान ने इस सोच को बदलने का फैसला किया. उनका मानना है कि आत्मरक्षा की जरूरत महिलाओं और लड़कियों को सबसे ज्यादा है. बदलते समय में बेटियों को इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वे खुद अपनी सुरक्षा कर सकें.
कुश्ती के साथ लाठी और तलवार चलाने की ट्रेनिंग
इसी सोच के साथ भूरे पहलवान ने गांव की बच्चियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें अखाड़े में प्रशिक्षण देना शुरू किया. यहां लड़कियों को केवल कुश्ती के दांव-पेच ही नहीं सिखाए जाते, बल्कि लाठी चलाने, तलवारबाजी, शरीर की फुर्ती बढ़ाने और मुश्किल परिस्थितियों में खुद को बचाने के तरीके भी बताए जाते हैं. अखाड़े में बच्चियां नियमित अभ्यास करती हैं. उन्हें यह सिखाया जाता है कि यदि कोई उन्हें पकड़ ले या जबरदस्ती करने की कोशिश करे, तो वे किस तरह खुद को छुड़ाकर सुरक्षित निकल सकती हैं.
भूरे पहलवान के मुताबिक, ''अब तक वे गांव की 100 से ज्यादा बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे चुके हैं. गांव में मौजूद छोटा-सा अखाड़ा ही इन बच्चियों के अभ्यास का केंद्र है. यहां उम्र और सामाजिक बंदिशों की परवाह किए बिना बेटियां अपनी शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने में जुटी हैं.
अन्नपूर्णा के लिए अखाड़ा बना आत्मविश्वास की पाठशाला
भूरे पहलवान की शिष्या अन्नपूर्णा बताती हैं कि, ''गांव में लड़कियों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिलती, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें लाठी और तलवार चलाना सिखाया. इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर कुश्ती और मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली.'' अन्नपूर्णा कहती हैं कि, ''भले ही उन्हें अब तक किसी मुश्किल परिस्थिति में इन हुनर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आत्मरक्षा सीखने के बाद उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है. अब उन्हें अकेले बाहर रहने पर इस बात का डर नहीं सताता कि कोई उनके साथ जबरदस्ती कर सकता है.''
आत्मविश्वास का यही बदलाव अन्नपूर्णा को दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है. उन्होंने कुश्ती के साथ रोप स्किपिंग सीखना शुरू किया और अब राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. खास बात यह है कि अन्नपूर्णा खुद आगे बढ़ने के साथ दूसरे बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं.
मोबाइल से दूरी, अखाड़े से जुड़ रहीं बच्चियां
भूरे पहलवान की पहल का असर अब गांव की दूसरी बच्चियों पर भी दिखाई देने लगा है. मोबाइल फोन पर समय बिताने के बजाय कई बच्चियां अखाड़े में आकर आत्मरक्षा के हुनर सीख रही हैं. प्रशिक्षण लेने वाली एक दर्जन से ज्यादा बच्चियों ने लाठी और तलवार चलाने का प्रदर्शन भी किया. 75 साल के भूरे पहलवान के लिए यह केवल पहलवानी सिखाने का काम नहीं, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है. उनका अखाड़ा अब उस बदलाव की मिसाल बन रहा है, जहां पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को खत्म किए बिना उसमें बेटियों के लिए भी जगह बनाई जा रही है.
पड़वा गांव की ये बच्चियां बता रही हैं कि आत्मविश्वास और आत्मरक्षा का हुनर किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है. जरूरत है तो बस एक ऐसे गुरु की, जो पुरानी सोच से आगे बढ़कर बेटियों को भी अपनी ताकत पहचानने का मौका दें.