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मध्य प्रदेश के तलवारबाज पहलवान, घूंघट में बेटियां बन रही बाहुबली, अंदाज देख कांप जाएंगे शोहदे

MP के तलवारबाजी वाले पहलवान ( ETV Bharat )

जबलपुर: जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में 75 साल के भूरे पहलवान बेटिओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने में जुटे हैं. जबलपुर के पास स्थित पडुवा गांव में भूरे पहलवान की यह पहल न केवल वर्षों पुरानी पहलवानी की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, बल्कि उस सोच को भी चुनौती दे रही है. जिसमें लड़कियों के लिए कई तरह की पाबंदियां होती हैं. जिस अखाड़े में कभी घर के लड़कों को ही पहलवानी सिखाई जाती थी, आज वहां गांव की बेटियां लाठी, तलवार और कुश्ती के दांव-पेच सीख रही हैं.

3 पीढ़ियों से पहलवानी, बेटियों के लिए बदली परंपरा